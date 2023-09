Panasonic G9 II: En revolusjonerende oppgradering for fotografer i 2023

Panasonic G9 II er den etterlengtede etterfølgeren til det originale G9-kameraet, og det skuffer ikke. Selv om den kan se annerledes ut enn forgjengeren, viser G9 II seg å være like revolusjonerende når det gjelder funksjoner og muligheter.

En bemerkelsesverdig forbedring er kamerahusets design. G9 II ligner mye på S5 II, som er en velkommen forandring. Skivene og knappene er plassert for enkel tilgang, og tillegget av en ekstra tilpassbar knapp nær objektivfestet forbedrer kameraets allsidighet.

En ulempe er imidlertid nedgraderingen i den elektroniske søkeren (EVF) fra den originale G9. G9 II har en EVF på 3.69 millioner punkter med redusert forstørrelsesfaktor. Selv om det fortsatt er effektivt og egnet for et moderne kamera, kommer det til kort sammenlignet med forgjengeren.

Under panseret kan G9 II skilte med betydelige endringer, med tre viktige forbedringer verdt å fremheve. Kameraet har nå Panasonics nyeste fasedeteksjonsbaserte hybrid autofokussystem, som tilbyr presis motivgjenkjenning for både dyr og mennesker. Dette autofokussystemet er pålitelig og raskt, og sikrer nøyaktig fokusering i ulike opptakssituasjoner.

I tillegg har in-body image stabilization (IBIS) blitt forbedret, og gir opptil åtte stopp med stabilisering. Denne funksjonen gjør det mulig for fotografer å ta skarpere bilder, spesielt under dårlige lysforhold eller ved bruk av teleobjektiver. G9 IIs stabilitet er på nivå med andre ledende kameraer i sin klasse.

Videre er kameraet utstyrt med en 25 megapikslers sensor, lik den man finner i GH6. Selv om GH6-sensoren har noen problemer med støy og tap av detaljer ved lavere ISO-er, viser G9 II lovende forbedringer i bildekvalitet, spesielt ved ISO-er fra base til 800.

Til tross for at den er designet med fotografer i tankene, tilbyr G9 II fortsatt et imponerende utvalg av videoopptaksmoduser. Selv om den kanskje mangler CF Express som mediealternativ, er H.265-komprimeringen som er registrert til de doble SD-kortsporene mer enn tilstrekkelig for de fleste brukeres behov.

Samlet sett er Panasonic G9 II et banebrytende kamera som imøtekommer behovene til fotografer. Med sin forbedrede autofokus, forbedrede stabilisering og avanserte sensor setter G9 II en ny standard for Micro Four Thirds-kameraer i 2023.

