Oppo tilbyr gratis batterierstatninger for brukere

Oppo planlegger angivelig å introdusere en ny batteribyttetjeneste for sine brukere, som lar dem få byttet ut smarttelefonbatteriene sine gratis om nødvendig. Den første enheten som drar nytte av dette initiativet sies å være Oppo A2 Pro 5G, som forventes å lanseres på det kinesiske markedet 15. september.

I følge fremtredende tipsere Digital Chat Station og Whylab vil Oppo tilby gratis batteribytte innen en fireårs tidsramme. Hvis batterihelseprosenten faller under 80 prosent i løpet av denne perioden, vil Oppo bytte ut batteriet under ettersalgstjenesten. Denne policyen forventes å bli kunngjort sammen med lanseringen av Oppo A2 Pro 5G.

Oppo A2 Pro 5G har vært gjenstand for rykter og spekulasjoner i en stund. Tidligere lekkasjer tyder på at enheten vil ha en 6.7-tommers full-HD+ AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120Hz. Det ryktes å være drevet av en MediaTek Dimensity 7050 SoC og vil komme i forskjellige RAM- og lagringsalternativer, inkludert 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB og 12 GB + 512 GB. Smarttelefonen sies også å ha et trippelt bakkameraoppsett, ledet av en 64-megapiksel primærsensor, og et 8-megapiksel frontkamera for selfies. I tillegg forventes den å ha et batteri på 5,000 mAh.

Batteribyttetjenesten er et velkomment tillegg for Oppo-brukere, og gir dem trygghet i å vite at enhetens batteri kan byttes ut gratis om nødvendig. Det gjenstår å se om denne tjenesten vil bli utvidet til andre Oppo-enheter i fremtiden.

Kilder: [Digital Chat Station, Whylab]