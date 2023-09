OnePlus lanserer Android 14 Open Beta Program for OnePlus 11

OnePlus har nylig introdusert sitt første Open Beta-program for Android 14, som lar OnePlus 11-eiere teste oppdateringen før den offisielle utgivelsen. OxygenOS 14 Open Beta 1, basert på Android 14, er nå tilgjengelig for nedlasting fra OnePlus sin nettside.

Open Beta-programmet gir brukerne muligheten til å oppleve de nye funksjonene og forbedringene til OxygenOS 14. Men siden dette er den første Open Beta-byggingen, kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige med en gang. OnePlus forsikrer at flere funksjoner vil bli inkludert i påfølgende versjoner av oppdateringen.

For øyeblikket er Open Beta 1 begrenset til OnePlus 11 og er tilgjengelig i utvalgte regioner som Nord-Amerika og India (med et begrenset antall testere). Dessverre vil ikke brukere i Europa ha tilgang til Open Beta-oppdateringen. For å installere oppdateringen kan brukere laste ned de nødvendige filene fra OnePlus sin nettside og bruke det innebygde manuelle oppdateringsverktøyet i OxygenOS. Det er viktig å merke seg at tilbakestilling til Android 13 krever en tilbakestilling av fabrikken.

Opprinnelig hadde OnePlus annonsert at OxygenOS 14 ville bringe ytelsesforbedringer gjennom «Trinity Engine» og skulle etter planen lanseres 25. september. Googles uventede forsinkelse av Android 14 for Pixel-telefoner indikerer imidlertid at OnePlus også kan gå glipp av sin tiltenkte utgivelsesdato. OnePlus har ennå ikke tatt tak i denne potensielle forsinkelsen.

Kilde: OnePlus fellesskapsfora

Definisjon:

– Åpent betaprogram: En programvaretestfase der brukere kan prøve ut en forhåndsversjon av oppdateringen og gi tilbakemelding før den offisielle utgivelsen.

