Vi introduserer Xbox Credit Card: A Gamer's Dream Come True

I et uventet trekk har Microsoft og Mastercard slått seg sammen for å introdusere det etterlengtede Xbox-kredittkortet i USA. Selv om den i utgangspunktet vil være eksklusiv for Xbox Insiders, er den satt til å utvides til alle USA-baserte Xbox-spillere i løpet av det kommende året.

Xbox-kredittkortet er designet for å imøtekomme spillfellesskapet, og tilbyr et belønningsbasert system som lar kortholdere tjene poeng ved hvert kjøp. Disse poengene kan deretter løses inn for spill og tillegg via Xbox.com. Som et ekstra insentiv vil nye kortholdere motta en innledende bonus på 5,000 poeng (tilsvarer $50 USD) og et tre måneders abonnement på Xbox Game Pass Ultimate. Mens avtalen på tre måneder kun er tilgjengelig for nye medlemmer, kan den gis til andre, noe som gjør den til en potensiell godbit for venner og familie.

For å øke belønningsprogrammet ytterligere, vil Microsoft Store tilby fem ganger det vanlige antall poeng for kvalifiserende kjøp gjort med Xbox-kredittkortet. I tillegg vil utvalgte partnere som DoorDash, Netflix og Disney+ tilby tre ganger de vanlige poengene for sine tjenester.

Det er viktig å merke seg at Xbox-kredittkortet kommer med årlige prosentsatser (APR) som varierer fra 20.99 % til 31.99 %. Selv om kortet presenterer en ny måte for spillere å vise frem lidenskapen sin, anbefales det på det sterkeste å bruke ansvarlig bruk og nøye vurdering av APR-satsene.

Xbox-kredittkortet gir et stilig preg, og gir et utvalg av fem smakfulle design som lar brukerne uttrykke sin spillpersonlighet. Videre har kortholdere muligheten til å tilpasse kortet sitt ved å legge til deres Gamertag, noe som sikrer en unik og personlig opplevelse.

Avslutningsvis gir introduksjonen av Xbox-kredittkortet en spennende mulighet for spillere til å tjene belønninger og forbedre spillopplevelsen. Det er imidlertid viktig å nærme seg bruken på en ansvarlig måte og ta informerte beslutninger basert på individuelle økonomiske forhold.

Definisjoner:

– Xbox Insiders: Enkeltpersoner som er en del av Xbox Insider-programmet, som lar dem teste nye funksjoner og gi tilbakemelding før offentlig utgivelse.

– Xbox Game Pass Ultimate: En abonnementstjeneste som gir tilgang til et bredt spekter av Xbox-spill, inkludert Xbox Live Gold og tilgang til Xbox Game Pass for både konsoll og PC.

– APR-satser: Årlige prosentsatser, som representerer den årlige kostnaden for å låne på et kredittkort eller lån.

