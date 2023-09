Nvidia oppdaterer drivere for å forbedre Starfield-ytelsen på RTX 30- og 40-seriens GPUer

Nvidia har annonsert en automatisk over-the-air-oppdatering som vil forbedre Starfield-ytelsen for brukere med RTX 30- og 40-seriens grafikkort. Oppdateringen inkluderer implementering av Resizable BAR-teknologi, som øker ytelsen for de nyeste GPUene. I testscenarier fant Nvidia at GeForce RTX 40-seriens desktop GPUer opplevde en gjennomsnittlig 5 prosent økning i ytelse etter oppdateringen.

For å sikre kompatibilitet vil oppdateringen bli brukt på både de eksisterende 537.17-driverne og de nylig utgitte 537.34-driverne. Ved siden av denne oppdateringen har Nvidia også introdusert ett-klikks optimale innstillinger for Starfield, noe som forenkler prosessen med å velge de beste innstillingene for brukerens spesifikke system. I tillegg har selskapet løst problemet med GPU-profilen for Microsoft Store-versjonen av Starfield.

Denne oppdateringen kommer kort tid etter at Digital Foundry rapporterte at Starfield presterte betydelig bedre på AMD GPUer sammenlignet med Nvidia og Intel GPUer. Digital Foundry oppdaget problemer spesifikt relatert til Intel CPUer og bemerket et betydelig ytelsesgap på 46 prosent mellom AMDs Radeon RX 6800 XT og Nvidias RTX 3080 i Starfield. Det gjenstår å se om Resizable BAR-profiloppdateringen vil bidra til å bygge bro over ytelsesgapet identifisert av Digital Foundry.

Avslutningsvis har Nvidias automatiske over-the-air-oppdatering for driverne som mål å forbedre Starfield-ytelsen på RTX 30- og 40-seriens GPUer. Ved å implementere Resizable BAR og introdusere optimale innstillinger med ett klikk, har Nvidia som mål å forbedre spillopplevelsen for Starfield-spillere. Mens tidligere rapporter fremhevet ytelsesavvik mellom Nvidia, Intel og AMD GPUer, søker denne oppdateringen å løse disse problemene og gi en mer konsistent spillopplevelse på tvers av forskjellige maskinvareoppsett.

