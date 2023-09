Nokia X30 5G-prisen kuttet i India: Her er hva du trenger å vite

Nokia har nylig annonsert et betydelig priskutt for sin Nokia X30 5G-smarttelefon i India. Selskapet har redusert prisen på telefonen med Rs. 12,000 30,-, noe som gjør den mer tilgjengelig for forbrukerne. Nokia X5 XNUMXG kommer med imponerende spesifikasjoner og funksjoner, noe som gjør den til et ønskelig alternativ for smarttelefonbrukere.

Nokia X30 5G har en 6.43-tommers full-HD+ AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 90Hz. Den drives av det åttekjernede Snapdragon 695 5G-brikkesettet, som gir brukerne rask og effektiv ytelse. Telefonen kommer med 8 GB RAM og 256 GB innebygd lagring, noe som sikrer god plass til alle filene og applikasjonene dine.

Når det gjelder kameraegenskaper, har Nokia X30 5G et dobbelt bakkameraoppsett med en 50 megapiksler PureView primærsensor og en 13 megapikslers ultravidvinkel sekundær sensor. For selfies og videochatter har telefonen et 16-megapiksel frontskytespill.

Tilkoblingsmuligheter på Nokia X30 5G inkluderer 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS og en USB Type-C-port. Telefonen har også en fingeravtrykkssensor på skjermen for ekstra sikkerhet. I tillegg har den en IP67-klassifisering for støv- og vannbestandighet, noe som sikrer holdbarhet i ulike miljøer.

Nokia X30 5G er utstyrt med et 4,200mAh batteri som støtter 33W hurtiglading. Dette betyr at du raskt kan lade opp enheten og holde deg tilkoblet hele dagen uten å bekymre deg for batterilevetiden.

Med sin slanke design, imponerende spesifikasjoner og nå overkommelig pris, gir Nokia X30 5G mye for pengene. Den er tilgjengelig i fargealternativene Cloudy Blue og Ice White.

