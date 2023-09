Apple lanserer neppe nye iPads før 2024, sier analytiker

I følge pålitelig Apple-analytiker Ming-Chi Kuo er det lite sannsynlig at Apple lanserer nye iPads før 2024. Denne nyheten kommer bare timer før Apple skal avduke den nye iPhone 15 og Apple Watch Series 9-serien.

I forrige uke uttalte Kuo også at det ikke kommer nye MacBooks før neste år. Med unntak av en mulig iMac-oppdatering ser det ut til at Apple ikke vil ha mange nye maskinvareprodukter å kunngjøre resten av året.

Opprinnelig var det forventet at Apple ville holde et oktoberarrangement for å introdusere den første runden med M3 Apple Silicon Macs og en oppdatert iPad Air. Imidlertid har både Kuo og Bloombergs Mark Gurman rapportert at denne hendelsen sannsynligvis er av bordet. De nye Mac-ene forventes nå å debutere våren 2024 i stedet for høsten 2023.

Gurman nevnte tidligere at iPad Air-oppdateringen fortsatt var i rute, men Kuos siste kommentar sår tvil om tidspunktet for denne utgivelsen også.

Totalt sett ser det ut til at Apples fokus når det gjelder maskinvareutgivelser vil være på den nye iPhone 15 og Apple Watch Series 9. iPad Pro-oppdateringen må vente til 2024, og andre forventede utgivelser kan også bli utsatt.

kilder:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg