Kan Starfield nå 60FPS på Xbox Series X? Digitale støperitester gir håp!

Tekniske eksperter ved Digital Foundry har utført tester for å finne ut om Starfield, det etterlengtede spillet fra Bethesda, kan kjøre med 60 bilder per sekund (FPS) på Xbox Series X. Selv om svaret ikke er enkelt, gir resultatene håp for spillere.

Digital Foundry brukte AMD 4800S Desktop Kit, som samsvarer nøye med Xbox Series Xs GPU, for å kjøre Starfield med innstillingene som kan sammenlignes med Xbox Series X-versjonen. De senket deretter oppløsningen til 1440p, tilsvarende Xbox Series S-versjonen, og utforsket spillet grundig for å evaluere bildefrekvensen.

Teamet fant ut at spillet mesteparten av tiden gikk over 40 FPS. Dette antyder at en 40 FPS-modus med forskjellige GPU-innstillinger eller justeringer av den dynamiske oppløsningsskaleringen kan være et mulig alternativ. En annen mulighet er en Variable Refresh Rate (VRR)-modus, som vil låse opp bildefrekvensen for spillere med VRR-støttede skjermer.

Imidlertid virker det usannsynlig for Starfield å oppnå en konsistent 60 FPS gjennom hele spillet. Digital Foundry konkluderer med at en dedikert 60 FPS ytelsesmodus er en betydelig utfordring. Likevel er det alltid en sjanse for at Bethesda kan overraske spillere med optimaliseringer i fremtiden.

Vil du se en ytelsesmodus på 40 FPS for Starfield på Xbox Series X? Del dine tanker nedenfor!

Definisjoner:

– FPS: Frames per second, et mål på oppdateringsfrekvensen eller bildefrekvensen til et spill eller en video. Den indikerer hvor mange individuelle bilder som vises per sekund.

– GPU: Graphics Processing Unit, en spesialisert elektronisk krets som manipulerer og gjengir bilder, videoer og animasjoner.

– VRR: Variable Refresh Rate, en skjermteknologi som lar skjermens oppdateringsfrekvens tilpasses dynamisk til bildefrekvensen til innholdet som vises.

Kilde: Digital Foundry, "Can Starfield run at 60fps on Xbox Series X?", Pure Xbox.