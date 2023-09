Santa Cruz introduserer Heckler SL: Lettvekts eMTB med 150 mm reiselengde

Santa Cruz har entret det lette elektriske terrengsykkelmarkedet med lanseringen av Heckler SL. Denne nye sykkelen har 150 mm bakhjulsvandring og er designet for å takle hele fjellet. Den er utstyrt med Fazuas Ride 60-motor og et integrert 430Wh-batteri, som gir et løft opp bakkene. Heckler SL er rettet mot de som ønsker en mer stisykkel-aktig opplevelse med litt ekstra assistanse i stigningene.

Fazua Ride 60 elsykkelmotor er hjertet av Heckler SL, og leverer et maksimalt dreiemoment på 60Nm og 450W toppeffekt. Motoren tilbyr tre kraftinnstillinger – Breeze, River og Rocket – som kan tilpasses i Fazuas app. Batterilevetiden og strøminnstillingene vises på en topprør LED-skjerm, som også har en USB-C-port for lading av enheter.

Santa Cruz hevder at Heckler SL, med sin mindre og lettere motor og 430Wh batteri, tilbyr samme rekkevidde som en full-power eMTB med et 630Wh batteri. Det ikke-avtakbare batteriet eliminerer behovet for låser eller deksler, noe som resulterer i en kompakt nedrørsdesign med en mindre indre diameter.

Heckler SL er tilgjengelig i fem størrelser, fra liten til ekstra-ekstra-stor, og fem byggealternativer. Prisene starter på £6,699 og går opp til £11,999. Internasjonale priser er ennå ikke bekreftet.

Totalt sett tilbyr Santa Cruz's Heckler SL ryttere et lett eMTB-alternativ med nok kraft og rekkevidde til å erobre ethvert fjell, samtidig som følelsen og håndteringen av en tradisjonell stisykkel opprettholdes.

Definisjoner:

– eMTB: En elektrisk terrengsykkel, som er utstyrt med en motor for å hjelpe til med tråkking.

– Dreiemoment: Et mål på kraften som får et objekt til å rotere rundt en akse.

– Wh: Watt-time, en enhet for energimåling som brukes for batterier og elektriske systemer.

– USB-C: Et universal serial bus (USB)-grensesnitt som støtter raskere dataoverføring og høyere effekt.

– LED: Lysdiode, en type lyskilde som vanligvis brukes i elektroniske enheter.

Kilde: [Kildenavn]