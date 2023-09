Nintendo-patent foreslår en potensiell løsning for Joy-Con Drift-problemet

En fersk patentinnlevering fra Nintendo ser ut til å indikere at selskapet undersøker måter å løse det pågående problemet med Joy-Con-drift. Joy-Con drift, et frustrerende problem der Nintendo Switch-konsollen registrerer fantombevegelser fra kontrollerene, har vært et vedvarende problem siden lanseringen av konsollen i 2017. Det har ført til gruppesøksmål og fått Nintendo til å be om unnskyldning for ulempen det har medført. til sine kunder.

Patentsøknaden, sendt inn 11. mai og publisert av United States Patent Office 7. september, foreslår en løsning som involverer bruk av en magnetoreologisk væske. Denne væsken endrer viskositet som svar på magnetiske felt og blir motstandsdyktig når kontrollerens operasjonselement forskyves. Med andre ord kan denne teknologien potensielt forhindre drivende bevegelser til Joy-Con-kontrollerne.

Mens patentet ikke eksplisitt nevner Joy-Con drift, uttrykte spillskribent og tilgjengelighetsadvokat Laura Kate Dale håp om at den foreslåtte teknologien ville løse problemet. Hun foreslo også muligheten for Nintendo å introdusere analoge pinner med krafttilbakemelding, lik de som finnes på PlayStation 5, i en fremtidig konsoll. Dale understreket viktigheten av å gjøre disse funksjonene tilgjengelige for funksjonshemmede spillere ved å la dem slås av på systemnivå.

Patentinnleveringen har også gjenopplivet spekulasjonene om den ryktede Nintendo Switch 2, som kan bli utgitt i 2024. Ifølge Dale forventes den oppgraderte konsollen å tilby mer kraft og forbedrede framerates og oppløsning gjennom DLSS-stil oppskalering. Dale uttrykte også håp om at den hypotetiske Switch 2 ville inkludere tilgjengelighetsfunksjoner som har blitt standard på andre konsoller, som fargeblindhetsfiltre og tilgjengelighetsmerker i den digitale butikken.

Selv om det gjenstår å se om disse patentutviklingene vil resultere i en permanent løsning for Joy-Con drift, er Nintendos innsats for å løse problemet og forbedre tilgjengeligheten i fremtidige konsoller og kontrollere oppmuntrende tegn for spillere.

kilder:

– USAs patentkontor

– Laura Kate Dale – Twitter DM-utskrift