Nytt Nintendo-kontrollerpatent foreslår en løsning på Joy-Con Drift-problemet

Et nylig publisert patent fra USAs patentkontor indikerer at Nintendo kan vurdere en permanent løsning på det langvarige problemet med Joy-Con drift. Joy-Con-drift er et problem der Nintendo Switch-konsollen reagerer på fantombevegelser fra Joy-Con-kontrollerne. Dette problemet har vært en stor frustrasjon for Switch-eiere siden konsollen ble utgitt i 2017, noe som resulterte i gruppesøksmål og en unnskyldning fra Nintendo.

Patentet foreslår bruk av en "motstandsseksjon" med en magnetoreologisk væske som endrer viskositet basert på magnetfeltintensitet. Denne væsken vil fungere som en motstand når kontrolleren er forskjøvet. Spillskribent og tilgjengelighetsadvokat Laura Kate Dale uttrykte håp om at dette patentet betyr at Nintendo jobber med Joy-Cons som bruker magnetisme for å forhindre drift. Andre spekulerer imidlertid i at patentet kan antyde at Nintendo introduserer analoge pinner med krafttilbakemelding som ligner på de som finnes på PS5.

Dale understreket også viktigheten av tilgjengelighetsalternativer på systemnivå for funksjonshemmede spillere. Hvis Nintendo skulle innlemme funksjoner som fargeblindhetsfiltre på systemnivå og tilgjengelighetsmerker i den digitale butikken, ville det gjøre spilling på Switch mer tilgjengelig og inkluderende.

I tillegg har patentet utløst rykter om den forventede Nintendo Switch 2, som ryktes skal slippes i 2024. Det spekuleres i at Switch 2 vil ha forbedret ytelse og DLSS-stil oppskalering for å forbedre framerates og oppløsning.

Selv om det gjenstår å se om og hvordan Nintendo vil implementere ideene presentert i patentet, er muligheten for en permanent løsning for Joy-Con drift oppmuntrende nyheter for Switch-eiere. Nintendo har ennå ikke gitt en offisiell kommentar til patentet.

Kilde: United States Patent Office