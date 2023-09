Forza Motorsport avslører ny spill- og karrieremodus i kommende utgivelse

Turn 10 Studios viste nylig 17 minutters spillopptak for det etterlengtede Forza Motorsport-spillet under Forza Monthly-strømmen. Den nye delen i serien, ganske enkelt kalt Forza Motorsport, lover spennende oppdateringer og endringer, og markerer en ny æra for den populære racingspillserien.

Spillopptakene inneholdt spillets "Initial Drive", som fungerer som introduksjonssekvensen, samt en løpshelg i Builder's Cup. "Initial Drive" lar spillere ta en øvingsrunde rundt Maple Valley-kretsen i Chevrolet Corvette E-Ray, en av spillets dekkbiler. Når du navigerer gjennom full trafikk, må spillere mestre hver tur for å komme seg vellykket.

Etter treningsrunden går spillopptakene over til et nattløp i den fiktive banen, Hakone. Denne gangen tar spillerne kontroll over No.01 Cadillac Racing V-Series.R, den andre dekkbilen i spillet. Etter et pitstop har spillerne friske dekk for å presse seg til førsteplassen.

Videoen viser også spillets karrieremodus, kjent som Builders Cup. Spillere kan velge mellom tre startbiler, inkludert 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R og 2018 Ford Mustang GT. Spillopptaket inneholder en treningsøkt på Grand Oak Club Circuit, en annen ny fiktiv bane, som gir spillerne en mulighet til å bli kjent med spillets fysikk og håndtering.

Selv om spillet først og fremst introduserer spillere til fiktive kretser i utgangspunktet, vil kretser fra den virkelige verden også bli omtalt. Når treningsøkten er over, blir spillerne møtt med et spennende løp med et komplett rutenett på 24 biler, som hver tar unike tilnærminger til den første svingen.

Forza Motorsport tar en unik tilnærming med denne utgivelsen, og dropper den numeriske sekvensen som var til stede i tidligere avdrag. Målet er å redefinere serien som et «bil-progresjon»-spill, og flytte fokus fra bilinnsamling til å mestre kjøretøyene gjennom oppgraderinger knyttet til et bilmestringsnivå. Denne avvikelsen fra tradisjonell racingspilldesign er en spennende endring som vil gi gjenklang hos fans av sjangeren.

Forza Motorsport er planlagt utgitt 10. oktober 2023 for Xbox Series X|S og PC-plattformer. Den vil være tilgjengelig på Xbox Game Pass og PC Game Pass på lanseringsdagen.

