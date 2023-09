Steam rangerer Overwatch 2 og NBA 2K24 som årets verste spill

Steam har nylig utpekt Blizzards Overwatch 2 og 2K Sports NBA 2K24 som årets første og nest verste spill, basert på brukeranmeldelser. Av de totalt 183,780 165,573 Steam-anmeldelserne for Overwatch, er 2 24 negative. Tilsvarende har NBA 8K3,135, som ble utgitt 3,523. september, mottatt XNUMX XNUMX negative anmeldelser av totalt XNUMX XNUMX anmeldelser.

De negative anmeldelsene for Overwatch 2 stammer hovedsakelig fra tilstedeværelsen av mikrotransaksjoner. Spillet lå opprinnelig på Blizzards nettbutikk, Battle.net, hvor brukere ikke kunne gi tilbakemelding. Men da Overwatch ble gjort tilgjengelig på Steam i august, fikk spillerne endelig muligheten til å uttrykke sin misnøye med mikrotransaksjonene. Til tross for de negative tilbakemeldingene, har Overwatch 2 fortsatt en plass i Steams topp 50 mest spilte spill, med nesten 30,000 XNUMX samtidige brukere. Det ser ut til at selv om noen spillere kanskje misliker retningen spillet har tatt, liker de fortsatt å spille det.

NBA 2K24, på den annen side, har møtt kritikk ikke bare for sine mikrotransaksjoner, men også for sin svake grafikk og gameplay. Skuffede fans oppgir at denne skuffelsen ikke er ny, ettersom tidligere avdrag i NBA 2K-serien også har vært skuffende. Faktisk ble 2020-utgivelsen, NBA 2K21, stemplet som en "mobil gratis-til-spill-svindel", og 2021-utgivelsen, NBA 2K22, ble kritisert som "en enorm shakedown." Spillere uttrykker frustrasjon over den vedvarende tilstedeværelsen av mikrotransaksjoner, som har vært en del av serien siden NBA 2K13.

Til tross for de negative anmeldelsene har både Overwatch 2 og NBA 2K24 fortsatt lojale fanbaser. Kritikken og skuffelsen fra spillere indikerer imidlertid at betydelige endringer kan være nødvendig i fremtidige iterasjoner av disse spillene for å gjenvinne tilliten og tilfredsheten til spillfellesskapet.

kilder:

– [Kilde 1]

– [Kilde 2]

– [Kilde 3]