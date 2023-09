NBA 2K24 mottar tilbakeslag fra PC-spillere, blir nest dårligst anmeldte spill på Steam

Den nylig utgitte NBA 2K24, den siste delen i den langvarige basketballserien utviklet av 2K, har møtt intens kritikk fra PC-spillere, noe som har resultert i en tilstrømning av negative anmeldelser på Steam. Som et resultat rangerer spillet nå som det nest dårligst anmeldte spillet på plattformen, like bak Overwatch 2, ifølge Steam 250.

Tilbakeslaget stammer fra det faktum at PC-versjonen av NBA 2K24 er basert på PlayStation 4- og Xbox One-versjonene av spillet, i stedet for de mer avanserte PlayStation 5- og Xbox Series X/S-versjonene. Denne avgjørelsen har etterlatt PC-utgaven visuelt mangelfull og blottet for betydelige forbedringer sammenlignet med fjorårets utgivelse. I tillegg er visse funksjoner eksklusive for de nyere konsollversjonene fraværende i PC-versjonen.

For eksempel fremhever spillets offisielle nettsted funksjoner som ProPLAY, som sømløst inkorporerer ekte NBA-opptak i spillingen til NBA 2K24, samt den personlige karrieremodusen kalt The W. Dessverre er disse funksjonene kun tilgjengelige for spillere på PlayStation 5 og Xbox Series X/S, som gjør at PC-spillere føler seg utenfor.

Anmeldelser på Steam uttrykker skuffelsen som deles av spillere. Mange påpeker at spillingen og animasjonene stort sett forblir uendret fra tidligere iterasjoner. En spiller sier: "Hovedmenyen og teksturene i parken ser fortsatt veldig billige ut som alltid." En annen anmeldelse fremhever mangelen på innsats i PC-versjonen, sammenligner den med konsollutgaven og uttrykker frustrasjon over tapte muligheter for å gjøre den på nivå med neste generasjons versjoner.

Det rettes også kritikk mot inkludering av mikrotransaksjoner i NBA 2K24, et spill som spillere allerede har betalt full pris for. Negative kommentarer på plattformer som Reddit nevner hvordan spillet bruker ulike mikrotransaksjonstaktikker, noe som ytterligere forverrer misnøye blant spillere.

Per nå har 2K ikke tatt opp problemene rundt PC-versjonen eller gitt noen informasjon om potensielle oppdateringer for å forbedre spillet.

Definisjoner:

– Mikrotransaksjoner: Kjøp i spillet som lar spillere kjøpe virtuelle varer eller funksjoner med penger fra den virkelige verden.

– PlayStation 4 (PS4): En spillkonsoll utviklet av Sony.

– Xbox One: En spillkonsoll utviklet av Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): Sonys nyeste spillkonsoll, etterfølger PS4.

– Xbox Series X/S: Microsofts nyeste spillkonsoller, etterfølger Xbox One.

Kilder: Steam 250, Eurogamer