Veronica Beard arrangerer moteukemiddag på Fotografiska Restaurant

Veronica Beard var nylig vertskap for en moteukemiddag på Veronika-restauranten på Fotografiska, et øyeblikk merket hadde ventet spent på i tre år. Middagen ble holdt for å hedre merkevarens høstkampanje, og ble arrangert av Veronica Beards medgründere Veronica Miele Beard og Veronica Swanson Beard, sammen med Laura Brown. Arrangementet ble deltatt av bemerkelsesverdige gjester som Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine og Sutton Foster.

Restaurantlobbyen var utsmykket med stabler av trykte aviser med kampanjebilder og merkevarens høstmantra: «Breaking news: Kvinner vil ha klær de faktisk kan ha på seg.» Mindy Kaling, en av gjestene, uttrykte sin beundring for merket, og uttalte at hun synes klærne er smigrende og perfekte for hennes forfatter- og utøverlivsstil.

Etter middagens hovedrett kom servere til hvert bord med sølvfat med nøkkelringer. Disse nøkkelringene kan løses inn ved "frakkesjekken" for en Veronica Beard-emblemblazer, komplett med en lomme-firkant med monogram. Gjester som ønsker å skaffe seg flere deler fra merket kan besøke SoHo-butikken senere i uken, hvor Laura Brown vil være vertskap for et veldedig shoppingarrangement til fordel for AIDS nonprofit (Red).

Under middagen henvendte Veronica Swanson Beard seg til rommet og understreket at merket er fokusert på å se bra ut, føle seg bra og gjøre det bra. Hun uttrykte takknemlighet for øyeblikket og muligheten til å feire høstsesongen. Veronica Miele Beard gjentok følelsen, og uttalte at de tror på viktigheten av å få andre til å føle seg bra, samtidig som de ser bra ut og gjør det bra.

Totalt sett var Veronica Beards moteukemiddag på Veronika en festlig begivenhet som viste frem merkets høstkampanje og samlet bemerkelsesverdige gjester fra mote- og underholdningsindustrien.

