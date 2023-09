Veronica Beard feirer høstkampanjen med moteukemiddag

Veronica Beard var nylig vertskap for en moteukemiddag på Veronika, restauranten på Fotografiska, for å feire lanseringen av høstkampanjen deres. Middagen ble arrangert av medgründerne Veronica Miele Beard og Veronica Swanson Beard, sammen med Laura Brown. Viktige gjester inkluderer Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan og søsteren Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine og Sutton Foster.

Merkets høstkampanje ble fremtredende vist i hele restauranten, med kampanjebilder og merkets høstmantra-skråstrek-overskrift: «Breaking news: Kvinner vil ha klær de faktisk kan ha på seg.»

Mindy Kaling, en fan av merket, uttrykte sin beundring for Veronica Beards flatterende klær. Hun uttalte at blazerene er spesielt egnet for hennes forfatterside. Hun hadde også deltatt på Ralph Lauren-showet og US Open under moteuken.

Under middagen ble gjestene positivt overrasket da servere ga dem sølvfat med nøkkelringer. Disse nøkkelringene kan byttes ved "coat check" for en Veronica Beard-emblemblazer, komplett med en lomme-firkant med monogram.

For de som ønsker å utforske mer fra merket, vil en veldedig shoppingbegivenhet bli arrangert av Laura Brown i SoHo-butikken senere i uken til fordel for AIDS nonprofit (Red).

Veronica Swanson Beard henvendte seg til gjestene ved starten av middagen, og la vekt på merkevarens fokus på å se bra ut, føle seg bra og gjøre det bra. Hun uttrykte takknemlighet for muligheten til å feire høstsesongen i den fartsfylte moteindustrien.

I enighet med Swanson Beard fremhevet Veronica Miele Beard viktigheten av å få andre til å føle seg bra, og uttalte at det å se bra ut og gjøre det bra kan gå hånd i hånd.

Kilde: Denne artikkelen er basert på kildeartikkelen «Veronica Beard Celebrates Fall Campaign With Fashion Week Dinner» av Emily Mercer for WWD.