Vi introduserer Xbox Mastercard: Et kredittkort for spillentusiaster

Microsoft skal lansere et spennende nytt produkt for spillentusiaster – Xbox Mastercard. Dette kredittkortet uten årlig avgift utstedt av Barclays er eksklusivt tilgjengelig for Xbox-testere i USA, og tilbyr en unik mulighet for spillere til å tjene poeng som kan løses inn på Xbox-spill og tillegg.

I motsetning til Microsoft Rewards, fungerer Xbox Mastercard som et eget belønningssystem. Kortholdere kan tjene ett kortpoeng for hver $1 brukt, med 1,500 kortpoeng som tilsvarer et gavekort på $15 som kan løses inn på Microsofts nettbaserte Xbox-butikk. Dessuten har Xbox Mastercard-eiere sjansen til å tjene fem poeng for hver $1 brukt på kvalifiserte produkter fra den elektroniske Microsoft Store, samt tre poeng for hver $1 brukt på strømmetjenester som Netflix og Disney Plus, og leveringstjenester som Grubhub og DoorDash.

Eksklusive fordeler er også tilgjengelig for nye kortmedlemmer. De kan tjene en bonus på 5,000 poeng (tilsvarer en verdi på $50) etter å ha gjort sitt første kjøp, i tillegg til et tre måneders abonnement på Xbox Game Pass Ultimate. Dette tre måneder lange medlemskapet kan til og med gis til venner eller familie.

Xbox Mastercard har flere designalternativer å velge mellom og kan tilpasses med en unik gamertag. Fra og med 21. september kan Xbox Insiders på det kontinentale USA, Alaska og Hawaii begynne å søke om dette spennende kredittkortet.

Det er verdt å merke seg at dette er første gang på over et tiår at Microsoft tilbyr et Xbox-kredittkort. Tidligere ga selskapet Xbox Live-abonnenter et gratis Xbox Live Diamond-lojalitetskort i 2005, som ga rabatter hos deltakende forhandlere. Sony har også et lignende kredittkort, PlayStation-kredittkortet, som lar brukere samle poeng for spillrelaterte kjøp.

Xbox Mastercard representerer en nyskapende måte for spillere å tjene belønninger mens de hengir seg til favoritthobbyen. Med sin rekke fordeler og eksklusive tilbud, er dette kredittkortet satt til å være svært ettertraktet av spillentusiaster over hele USA.

