Windows utfaser tredjeparts skriverdrivere: Hva du trenger å vite

By

Windows er satt til å fase ut tredjeparts skriverdrivere, ifølge et nylig støttedokument utgitt av Microsoft. Selskapet planlegger å stole på en universell "klassedriver" som støtter standarder som Internet Printing Protocol (IPP) og er omfavnet av Mopria Alliance. Denne endringen forventes å skje gradvis, med start i 2025.

I første omgang vil Microsoft slutte å godta nye tredjeparts skriverdrivere i Windows Update. Oppdateringer av eksisterende drivere vil fortsatt være tillatt, men nye skrivere vil ikke lenger ha muligheten til å legge til tilpassede tredjepartsdrivere. Innen 2026 vil alle skrivere som er koblet til en Windows-PC som standard bruke den innebygde klassedriveren, selv om det finnes en tredjepartsdriver. Og fra og med 2027 vil bare sikkerhetsrelaterte rettelser være tillatt for skriverdrivere i Windows Update.

For brukere som er avhengige av tredjepartsdrivere for å støtte eldre skrivere uten Mopria- eller IPP-støtte, er det ingen umiddelbar grunn til bekymring. Eksisterende drivere vil fortsette å fungere og kan installeres fra Windows Update eller lastes ned manuelt. Microsoft vil også fortsette å signere nye skriverdrivere som en del av Windows Hardware Compatibility Program, selv om disse driverne ikke vil bli lagt til Windows Update etter 2025.

Dette skiftet bort fra tredjepartsdrivere er en positiv utvikling for Windows-økosystemet. I stedet for å håndtere oppblåste og ofte upålitelige drivere som mangler rettidige oppdateringer, vil brukerne dra nytte av enkelheten og kompatibiliteten til klassedriveren. Denne enkeltdriveren kan håndtere ulike enheter med lignende funksjonalitet, og sikrer at eldre skrivere forblir operative med nyere programvareutgivelser. Skriverprodusenter kan fortsatt støtte spesialiserte funksjoner gjennom valgfrie utskriftsstøtteapper tilgjengelig i Windows Store.

Det er verdt å merke seg at Microsofts utfasing av tredjepartsdrivere reflekterer eksisterende bransjetrender. De fleste moderne skrivere støtter allerede Mopria og har integrert støtte for IPP siden tidlig på 2010-tallet. Apple tok lignende skritt ved å avvise tredjeparts macOS-skriverdrivere til fordel for den IPP-baserte AirPrint i 2019.

Selv om overgangen til klassedrivere gir forbedret kompatibilitet, vil den ikke eliminere alle skriverrelaterte frustrasjoner. Problemer som fantompapirstopp, nettverksfrakoblinger, proprietære blekkkrav og skannerbegrensninger vil sannsynligvis vedvare. Bevegelsen bort fra tredjepartsdrivere er imidlertid et skritt i riktig retning mot en mer strømlinjeformet og stabil utskriftsopplevelse.

kilder:

– Microsofts støttedokument