Microsoft Surface Duo vil ikke lenger motta programvareoppdateringer

Microsoft Surface Duo, utgitt i september 2020, har nådd slutten av sin programvareoppdateringsreise. Per nå vil enheten ikke lenger motta Android-versjonsoppgraderinger og sikkerhetsoppdateringer. Denne nyheten kan skuffe brukere som ble lovet tre års programvarestøtte da de kjøpte den sammenleggbare enheten.

Da Surface Duo ble lansert, kom den med Android 10 forhåndsinstallert. Microsoft forsikret brukerne om at de ville motta tre år med Android-sikkerhetsoppdateringer og operativsystemoppgraderinger. Imidlertid fikk enheten bare to Android-versjonsoppgraderinger i løpet av levetiden. I januar 2022 ble den oppdatert til Android 11, og senere i oktober mottok den Android 12L-oppdateringen. Dessverre vil Android 12L være den siste Android-versjonsoppgraderingen for Surface Duo.

Mangelen på programvarestøtte for en enhet med en prislapp på $1,399 XNUMX er absolutt underveldende for brukerne. Det etterlater dem med en enhet som kanskje ikke har de nyeste funksjonene eller sikkerhetsforbedringene.

På den annen side vil Microsoft Surface Duo 2, utgitt i oktober 2021, også bare motta tre års programvarestøtte. Den kjører for tiden på Android 11 og mottok Android 12L-oppdateringen i oktober 2022. Microsoft har imidlertid ennå ikke bekreftet om Surface Duo 2 vil motta ytterligere Android OS-oppgraderinger før støtten avsluttes i oktober 2024.

Det er viktig for brukere å vurdere levetiden til programvarestøtten til en enhet når de tar en kjøpsbeslutning. Mens Surface Duo og Surface Duo 2 tilbød unike funksjoner og formfaktorer, kan de begrensede programvareoppdateringene påvirke deres langsiktige brukervennlighet.

Avslutningsvis vil Microsoft Surface Duo-linjen ikke lenger motta programvareoppdateringer, inkludert Android-versjonsoppgraderinger og sikkerhetsoppdateringer. Dette etterlater brukere med enheter som ikke vil motta de nyeste funksjonene og forbedringene. Brukere bør vurdere levetiden til programvarestøtten til en enhet før de tar en kjøpsbeslutning, spesielt for enheter i høyere prisklasse.

