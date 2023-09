Microsoft avslutter oppdateringer for Original Surface Duo, noe som gjør kundene skuffet

Den originale Microsoft Surface Duo, utgitt i 2020, har nådd slutten av programvareoppdateringene, og etterlater kundene skuffet. Den unike enheten med to skjermer ble markedsført som et produktivitetsverktøy med forbedrede multitasking-funksjoner. Imidlertid fremhevet de første anmeldelsene betydelige programvareproblemer, selv om maskinvaren ble rost.

Microsoft lovet tre år med programvareoppdateringer for Surface Duo, men oppdateringene kom tregt. Selskapet ga ut en oppdatering til Android 11 tidlig i 2022, flere måneder etter planen. Dette ble fulgt av ankomsten av Android 12L for både den originale Surface Duo og dens oppfølger senere i 2022.

Dessverre vil Android 12L være den siste oppdateringen for den originale Surface Duo. En Microsoft-støtteside bekrefter at oppdateringer for enheten, inkludert full OS og sikkerhetsoppdateringer, ble avsluttet 10. september 2023. Til tross for dette ble det aldri utgitt en Android 13-oppdatering for Surface Duo, selv om Google hadde gitt ut oppdateringen over et år siden. Dette betyr at kunder som kjøpte telefonen til $1,400 fra Microsoft fikk færre OS-oppdateringer sammenlignet med Google Pixel- og Samsung Galaxy-enheter.

Fremtiden ser heller ikke lovende ut for Surface Duo 2. Det forventes å miste støtte i oktober 2024, og det er ingen indikasjoner på en offisiell Android 13-utgivelse for enheten så langt. Microsoft ser ut til å ha gått bort fra dual-screen formfaktoren, med rapporter som tyder på at selskapet planlegger en sammenleggbar enhet som ligner på Samsungs Galaxy Z Fold og Googles Pixel Fold.

Selv om den originale Surface Duo kanskje ikke lenger mottar oppdateringer, indikerer Microsofts beslutning om å fokusere på en annen formfaktor for fremtidige enheter selskapets forpliktelse til å forbedre brukeropplevelsen. For eksisterende Surface Duo-eiere etterlater imidlertid mangelen på oppdateringer dem med en følelse av skuffelse og et ønske om mer støtte fra Microsoft.

kilder:

– Windows Central