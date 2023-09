The Astral Purple: Microsoft kunngjør ny trådløs Xbox-kontroller

By

Microsoft har avslørt sitt siste tilskudd til Xbox-serien med trådløse kontroller, Astral Purple. Denne nye utgivelsen viser et dyplilla frontskall sammen med en hvit bakside, som minner om designet til den tidligere Velocity Green-kontrolleren.

Astral Purple Xbox-kontrolleren har alle funksjonene man kan forvente, inkludert teksturerte støtfangere og triggere for forbedret grep, en dedikert deleknapp for uanstrengt deling av spilløyeblikk, og en 3.5 mm-kontakt for å koble til lydenheter.

Gjennom dette året har Microsoft introdusert forskjellige iøynefallende kontrollerdesigner for å imøtekomme forskjellige preferanser. Blant disse utgivelsene er den «dynamiske» Stormcloud Vapour, som kommer med en slående bakgrunn, og den begrensede utgaven av Starfield-kontrolleren.

I motsetning til Velocity Green-lanseringen, ser det ikke ut til å være noen ekstra tie-in-produkter eller tilbehør tilgjengelig for Astral Purple. Så hvis du håpet på å utstyre deg med en matchende Xbox-hettegenser eller en koordinerende hurtigladedokkingstasjon, kan det hende du er uheldig denne gangen.

Priset til £60/$65, den trådløse Astral Purple Xbox-kontrolleren skal lanseres 19. september. Forhåndsbestillinger for denne nye fargevarianten er allerede tilgjengelig gjennom Microsoft Store.

Totalt sett tilbyr Astral Purple nok et stilig og allsidig alternativ for spillere å tilpasse Xbox-spillopplevelsen. Med sitt livlige fargevalg og pålitelige funksjoner vil denne kontrolleren garantert appellere til fans som ønsker å oppgradere eller utvide samlingen sin.

