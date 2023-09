Microsoft og Barclays samarbeider for å lansere Xbox Mastercard

Microsoft har annonsert et samarbeid med Barclays for å introdusere Xbox Mastercard, som tilbyr en rekke fordeler for Xbox-brukere i USA. Kortet er eksklusivt tilgjengelig for Xbox Insiders, og vil ikke ha noen årsavgift og vil gi ulike belønninger for kjøp gjort med kortet.

Kortholdere vil tjene kortpoeng for hver dollar de bruker på kjøp, med forskjellige priser for forskjellige kategorier. Kjøp av kvalifiserte produkter i Microsoft-butikken vil gi kortinnehavere 5 ganger antall poeng, mens strømmetjenester som Netflix og Disney+ vil tilby 3 ganger poeng. Serveringstjenester som Grubhub og DoorDash vil også gi 3 ganger poengene. Alle andre kjøp vil tjene poeng med den vanlige prisen på 1x.

I tillegg til poengsystemet tilbyr Xbox Mastercard andre fordeler. Nye medlemmer vil motta en bonus på 5,000 kortpoeng og tre måneder med Xbox Game Pass Ultimate etter deres første kjøp. Eksisterende medlemmer kan velge å gi Game Pass-fordelene deres til en venn. Kortet har også fem forskjellige design, som kortholdere kan tilpasse med sine egne gamertags.

Xbox Mastercard vil gradvis rulles ut til Xbox Insiders fra og med 21. september, og vil være tilgjengelig for alle Xbox-spillere i USA innen 2024.

Dette samarbeidet er en del av Microsofts pågående innsats for å utvide Xbox-merket utover spillkonsoller. De har tidligere gitt ut produkter som Xbox Series X minikjøleskap og samarbeidet med Gucci for å lage en begrenset utgave av Gucci Xbox.

