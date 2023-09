Microsoft Windows 11 åpner fortsatt koblinger i Microsoft Edge til tross for lovede endringer

Ifølge en fersk artikkel åpner Microsofts Insider-bygg av Windows 11 fortsatt nettlenker i Microsoft Edge-nettleseren, til tross for selskapets tidligere kunngjøring om at det ville åpne lenker i brukerens standardnettleser. Denne endringen skulle være i samsvar med Europas Digital Services Act og Digital Markets Act, som krever at "gatekeepers" som Microsoft unngår selvpreferanse.

Utvikler Daniel Aleksandersen, som testet den nye Windows 11 Insider-bygget, fant ut at Edge fortsatt ble tvangsåpnet i stedet for standardnettleseren, uavhengig av brukerens plassering. Aleksandersen bemerket også at det ikke var noen synlige endringer i Windows 11 Dev Insider når det kom til å åpne lenker.

Det ble spekulert i at endringen kan være begrenset til å ringe programmer som Outlook i stedet for Edge eller Windows. I disse tilfellene vil applikasjonene bli endret til å åpne lenker i standardnettleseren i stedet for spesifikt i Edge. Imidlertid ble ingen slike endringer funnet i koden.

Dette problemet er ikke nytt, ettersom Aleksandersen tidligere har laget et program kalt EdgeDeflector for å omgå Edges URL-oppførsel i Windows 10. Denne oppførselen av Microsoft blir av noen sett på som en måte å selv-preferanse sine egne tjenester fremfor tredjeparts alternativer.

Det er verdt å merke seg at Google hadde introdusert sitt eget URL-skjema, googlechrome:, for å åpne lenker i Chrome på iOS i stedet for Safari. Microsoft implementerte senere sitt eget opplegg, microsoft-edge:, for å håndtere URL-er fra Windows-systemkomponenter. Til tross for forsøk fra Brave og Mozilla på å avskjære disse koblingene, forhindret Microsoft tredjepartsapper fra å overstyre intervensjonen.

Aleksandersen mener at Microsofts oppførsel krenker brukerpreferanser og kan være vanskelig å skille fra ondsinnet oppførsel. Han antyder at Microsoft kunne ha brukt URL-skjemaet mer sparsomt for kampanjer eller Microsoft-kontoadministrasjon.

Avslutningsvis åpner Microsoft Windows 11 Insider build fortsatt lenker i Microsoft Edge, til tross for løfter om å respektere brukerens standardnettleser. Denne oppførselen har skapt bekymring for selvpreferanse og krenking av brukerpreferanser.