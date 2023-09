Gjenopplive arven til Philips CD-i: Arzette og emuleringen av "dårlige" spill

I 1991 gjorde Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) sitt inntog i spillindustrien. Mens CD-i-en lovet å spille både CD-er og videospill, ligger beryktelsen i selve spillene den tilbød. Spesielt var Zelda-franchisen blant titlene som tok seg til denne plattformen, bare for å bli møtt med utbredt forakt og skuffelse. Spol frem til 2023, og Seth Fulkerson, kjent som «Dopply», skal gi ut Arzette: The Jewel of Faramore, et plattformspill som hyller de sære og ofte kritiserte spillene fra CD-i-tiden.

Arzettes demo på PAX West 2023 viste engasjementet og oppmerksomheten på detaljer som Fulkerson strømmet inn i prosjektet. Spillet fanger trofast det visuelle og mekanikken til de originale CD-i Zelda-spillene. Fulkerson, sammen med retrospillkjennere Limited Run, har omhyggelig reimaginert de håndmalte bakgrunnene, detaljerte spritene og til og med de beryktede filmsekvensene som ble foraktet av mange. Til tross for den negative oppfatningen rundt kildematerialet, ser Fulkerson potensialet i de originale spillene, og verdsetter deres blanding av lineære og ikke-lineære nivådesign og deres distinkte visuelle stil.

Mens etterligning av retrospill har blitt en populær sjanger, skiller Arzette seg ut som et av de første forsøkene på å etterligne CD-i-opplevelsen. Fulkerson erkjenner at mange spillere kanskje ikke har noen kjennskap til spillene som inspirerte Arzette, men mener at den håndmalte actionplattformspilleren med sine sjarmerende og noen ganger cheesy klipp kan nytes av alle. For de som er kjent med kildematerialet, er det påskeegg og subtile referanser spredt over hele spillet, og legger til et ekstra lag med nytelse.

Selv om Fulkerson ikke eksplisitt kan referere til de originale Zelda CD-i-spillene på grunn av juridiske årsaker, omfavner han inspirasjonen deres mens han streber etter å skape en uavhengig og unik opplevelse med Arzette. Faktisk har en av de originale artistene fra CD-i Zelda-spillene, Rob Dunlavey, bidratt til verdenskartet og nivåkunsten i Arzette, og viser sammenhengen mellom de to prosjektene.

Det som skiller Arzette er et seriøst forsøk på å revitalisere en mye utskjelt æra av spill. Fulkersons lidenskap for undervurderte spill og hans tro på deres uutnyttede potensial er tydelig i dette prosjektet. Med Arzette håper han å vise frem at med tid, ressurser og god spilldesign kan selv «dårlige» spill forvandles til noe hyggelig og minneverdig.

Kilder: Nintendo Life