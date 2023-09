Viktigheten av en konseptuell modell i personalisering i digital markedsføring

Strategisk visjon og personalisering er nøkkelelementer i vellykket digital markedsføring. Imidlertid sliter mange organisasjoner med å implementere effektive personaliseringstiltak fordi de mangler et middel til å konseptualisere essensen. Uten et strategisk rammeverk forblir personalisering begrenset til taktiske applikasjoner, noe som hindrer skalerbarhet.

McKinseys paradigme for de 4 D-ene – data, beslutninger, design og distribusjon – gir en strukturert tilnærming til personalisering i stor skala. Det er imidlertid mangel på praktisk veiledning om utførelse av «beslutnings»-aspektet. Dette kan føre til fragmenterte kundeopplevelser og ineffektiv beslutningstaking.

I hjertet av hver konseptuell modell for personalisering ligger tre sentrale komponenter: stadier, tilbud og betingelser. Stadier representerer fasene av kundereisen og gir lerretet for personlige opplevelser. Tilbud er de personlige kontaktpunktene innenfor hvert trinn, og transformerer generiske interaksjoner til personlige dialoger. Betingelser er de veiledende prinsippene som styrer hvilke tilbud som presenteres for hvilke kunder, med tanke på faktorer som kundeattributter, atferd og kontekst.

Å visualisere personaliseringsmodellen er avgjørende for suksessen. Akkurat som et hus trenger en blåkopi, krever en personaliseringsstrategi en blåkopi for å diskutere strategien, bli enige om tilbud og betingelser og definere implementeringskrav. Positive utsagn brukes til å definere forhold, for å unngå forvirring eller duplisering. Flere modeller kan opprettes for ulike kontekster og kanaler, noe som gir mer effektive personaliseringsstrategier.

Samlet sett danner en robust konseptuell modell grunnlaget for effektiv beslutningstaking innen personalisering. Ved å visualisere modellen og tilpasse seg tilbud og betingelser, kan organisasjoner lage svært målrettede og effektive personaliseringsstrategier i deres digitale markedsføringstiltak.

kilder:

– Kilde: The Gist

– Referanser: McKinsey, Stephen Coveys "The 7 Habits of Highly Effective People"