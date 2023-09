Nintendo avslutter nye innholdsoppdateringer for Mario Kart Tour

Nintendo har nylig annonsert at de ikke lenger vil gi ut nytt innhold for sitt populære mobilracerspill, Mario Kart Tour, etter 4. oktober. I en melding i spillet delt til sosiale medier av en dataminer kalt OatmealDome, uttrykte Nintendo sin takknemlighet til fellesskapet for å spille og avslørte at fremtidige turer i spillet vil bestå av innhold som allerede er utgitt. Dette betyr at ingen nye baner, sjåfører, karter eller seilfly vil bli lagt til fremover, og det eksisterende innholdet vil bli resirkulert på ubestemt tid.

Til tross for mangelen på nye oppdateringer, rapporterer Eurogamer at spillet vil forbli spillbart i overskuelig fremtid. Mario Kart Tour, som ble lansert i september 2019, har vært en stor suksess for Nintendo, og genererte rundt 293 millioner dollar i omsetning globalt fra september 2022. Spillet har imidlertid møtt sin rettferdige del av kontroverser, med kritikk rettet mot dets «Spotlight» Pipes” gacha-mekaniker, som fungerte som loot-bokser med ikke avslørte odds. Disse rørene ble fjernet i september 2022, men Nintendo står for øyeblikket overfor et gruppesøksmål fra en forelder hvis barn angivelig brukte $170 på Spotlight Pipes uten deres viten.

Selv om ingen nye oppdateringer er planlagt for Mario Kart Tour, fortsetter Nintendo å jobbe med andre mobilspill som Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes og Super Mario Run. I tillegg utvider selskapet sine forretningsforetak til områder som organisering av arrangementer, sammen med sin nylige suksess med The Super Mario Bros. Movie.

