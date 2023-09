Nintendo slutter å legge til nytt innhold til Mario Kart Tour-mobilspillet

Nintendo og spillutgiveren DeNA vil slutte å lage nytt innhold for det populære mobilspillet Mario Kart Tour fra og med 4. oktober. Dette trekket antyder at Nintendo kan flytte fokuset bort fra mobilspill.

For å feire spillets jubileum, vil nytt innhold bli utgitt som en del av jubileumsturnéen som starter 20. september. Etter lanseringen av Battle Tour 4. oktober vil Nintendo imidlertid bare gi ut gammelt innhold. Selskapet uttalte: "Ingen nye baner, sjåfører, kart eller seilfly vil bli lagt til etter Battle Tour som starter 04/10/2023." Nintendo ga ingen forklaring på denne avgjørelsen, men uttrykte håp om at spillere ville fortsette å nyte spillet.

Mario Kart Tour har vært en betydelig suksess for Nintendo, og har blitt dets nest mest inntjenende mobilspill etter Fire Emblem Heroes. Med 230 millioner nedlastinger genererte den omtrent 243 millioner dollar i inntekter. Imidlertid har mobilspill stått for en relativt liten prosentandel av Nintendos samlede inntekter sammenlignet med konkurrenter som Activision og Take-Two.

Til tross for Nintendos begrensede suksess på mobilspillmarkedet, har andre selskaper fortsatt å investere i denne sektoren. Sony, for eksempel, planlegger at rundt 50 % av spillene deres skal være tilgjengelige på mobil og PC innen 2025, med 20 % av nye PlayStation-spill utviklet for smarttelefoner. I jakten på dette målet lanserte Sony PlayStation Studios Mobile Division i fjor.

Nintendos beslutning om å stoppe tilføyelsen av nytt innhold til Mario Kart Tour gjenspeiler utfordringene selskapet har møtt i mobilspillindustrien. Det gjenstår imidlertid å se om dette trekket betyr et større skifte i Nintendos overordnede strategi.

