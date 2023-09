macOS Sonoma: Hva du kan forvente fra den nyeste versjonen av macOS

Apple har annonsert utgivelsesdatoen for macOS Sonoma, også kjent som macOS 14, som vil være tilgjengelig for publikum 26. september. Denne siste versjonen av macOS har flere nye funksjoner som forbedrer brukeropplevelsen og gjør den mer lik iOS.

En av de viktigste oppdateringene i macOS Sonoma er tillegget av stasjonære widgets, som vil tillate Mac-brukere å tilpasse skrivebordet med nyttige og interaktive widgets. Denne funksjonen har vært mye populær på iOS-enheter, og nå kan Mac-brukere nyte den samme bekvemmeligheten og funksjonaliteten.

Videokonferanser har blitt en viktig del av livene våre, og macOS Sonoma har som mål å forbedre denne opplevelsen med nye funksjoner. Operativsystemet vil introdusere skjermdelingsverktøy og et Presenter Overlay, som vil gjøre det mulig for høyttalere å bevege seg rundt foran en delt skjerm under videosamtaler.

Safari, standardnettleseren i macOS, vil også motta betydelige oppdateringer i Sonoma. Et av de bemerkelsesverdige tilleggene er nettleserprofiler, som lar brukere lage forskjellige sett med bokmerker og tilpasse nettleseropplevelsen basert på deres preferanser. I tillegg vil søkefunksjonaliteten i Safari være mer responsiv, og gi brukerne raskere og mer nøyaktige resultater.

For å installere macOS Sonoma trenger du en kompatibel enhet. De tidligste modellene som støtter dette operativsystemet inkluderer 2018 MacBook eller Mac Mini, 2019 iMac, 2017 iMac Pro, 2019 Mac Pro eller 2022 Mac Studio. Det er viktig å sikre at enheten din oppfyller minimumskravene for å nyte de oppdaterte funksjonene og forbedringene som Sonoma tilbyr.

Avslutningsvis lover macOS Sonoma å bringe spennende nye funksjoner og forbedringer til Mac-brukere. Med skrivebordswidgeter, forbedrede videokonferansefunksjoner og en mer responsiv Safari-nettleser, vil denne siste versjonen av macOS gi en bedre brukeropplevelse og en tettere integrasjon med iOS-enheter.

Definisjoner:

– macOS: En serie operativsystemer utviklet av Apple Inc. for deres Macintosh-datamaskiner.

– Sonoma: Kodenavnet for den nyeste versjonen av macOS, også kjent som macOS 14.

– iOS: Det mobile operativsystemet utviklet av Apple Inc. for deres iPhone-, iPad- og iPod Touch-enheter.

kilder:

– Monica Chin, "macOS Sonoma kommer 26. september", The Verge.