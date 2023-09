Vi introduserer Logitech Reach: A Revolutionary Articulating Camera

By

Logitech har avduket sin siste innovasjon, Logitech Reach, et banebrytende artikulerende kamera designet for å forbedre brukeropplevelsen under personlige presentasjoner, kurs, konferansesamtaler og streamingøkter.

Inspirasjonen bak Logitech Reach stammer fra observasjonen av utfordringer brukere møter når de deler ikke-digitalt innhold. Logitech utførte omfattende undersøkelser og bemerket at enkeltpersoner enten nøyer seg med eksisterende utstyr som er dårligere, tyr til å sjonglere med flere enheter eller navigerer i komplekse produksjonsprosesser. Logitech Reach tar sikte på å overvinne disse hindringene ved å gjøre det mulig for brukere å uanstrengt manipulere kameraet i forskjellige retninger mens de deler innhold.

Nøkkelfunksjonene til Logitech Reach inkluderer eksepsjonell videokvalitet ved 1080p/60fps, i likhet med det eldre Logitech Streamcam. Med inkorporering av avansert glassoptikk og en 4.3x tapsfri zoom med autofokus sørger dette kameraet for at selv de minste detaljene fremheves. Dessuten har brukerne friheten til å bevege kameraet både horisontalt og vertikalt, noe som gir enestående fleksibilitet.

Logitech har prioritert bekvemmelighet og brukervennlighet med Logitech Reach. Kameraet kan skryte av enkelt plug-and-play-oppsett via USB og er kompatibelt med de fleste PC-er og strømmeplattformer, noe som gjør det lett tilgjengelig for et bredt spekter av brukere.

For ytterligere å fremme markedsinngangen har Logitech inngått samarbeid med Indiegogo Enterprise-plattformen. Dette strategiske samarbeidet muliggjør tidlig tilgang til Logitech Reach, sammen med rabatterte priser for tidlige brukere. Gjennom denne tilnærmingen har Logitech som mål å samle verdifull tilbakemelding fra brukerne for å kontinuerlig forbedre kameraets ytelse.

Hvis du er ivrig etter å utforske Logitechs siste tilbud, Logitech Reach, kan du registrere deg for oppdateringer angående utgivelsen og holde deg informert om potensielle tidsbegrensede avtaler på det offisielle Logitech-nettstedet.

kilder:

– Pressemelding fra Logitech Reach

– Logitechs nettsted