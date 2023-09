La-Z-Boy fokuserer på kundesentrert for å forbli konkurransedyktig

La-Z-Boy, det ikoniske møbelmerket, har ansatt Jorge Calvachi som direktør for innsikt for å etablere en funksjon for forbrukerinnsikt for første gang i sin nesten 100-årige historie. Calvachi mener at det nye konkurransefortrinnet i enhver bransje, inkludert møbler, er forbrukersentrert.

En utfordring La-Z-Boy står overfor er at den har flere kontaktpunkter med forbrukere gjennom ulike kanaler, og kundeopplevelsen er typisk hybrid. Calvachi fant ut at forbrukere bruker lengre tid på å foreta et møbelkjøp, og surfing på nettet etterfulgt av butikktesting for komfort er en betydelig del av reisen. Erfaringene mellom digitalt og i butikk har imidlertid ikke vært konsistente.

For å møte denne utfordringen oppretter Calvachi et kundeopplevelsessenter ved hjelp av InMoment, et kundeopplevelsesselskap. De vil samle data fra digitale kanaler som utgangspunkt og gradvis innlemme data fra andre kontaktpunkter. Målet er å ha et helhetlig syn på kundereisen for å ta bedre organisatoriske beslutninger.

Selv om teknisk implementering kanskje ikke er vanskelig, er det den virkelige utfordringen å få i bruk løsningen i en veletablert organisasjon. Calvachi og InMoment er fokusert på å få buy-in fra interessenter for å sikre vellykket implementering.

Det ultimate målet for suksess for La-Z-Boy er å gi en totalopplevelse for kunden, i stedet for bare å fokusere på konverteringer og inntektsvekst.

