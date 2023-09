Japans FSA foreslår skatteendringer for Digital Asset-bedrifter

Financial Services Agency (FSA), Japans finansregulator, har foreslått flere endringer i skatteloven for å skape et mer gunstig miljø for bruk av blokkjedeteknologi. Et av de viktigste forslagene er fjerning av årsavslutningen "urealiserte gevinster"-skatten på digitale eiendeler for innenlandske firmaer.

For øyeblikket er juridiske enheter i Japan pålagt å betale skatt på økningen i verdien av sine digitale eiendeler, selv om disse eiendelene ikke er konvertert til fiat-valuta. Dette er i motsetning til mange andre jurisdiksjoner, hvor selskaper kun beskattes når de selger eller bytter digitale eiendeler mot fiat.

FSAs forslag tar sikte på å frita innenlandske foretak fra belastningen av denne årlige skatten på urealiserte gevinster. Ved å gjøre det håper byrået å stimulere flere selskaper til å investere i sektorene for digitale aktiva og blokkjede.

Dette trekket kommer som et svar på krav om skattereform fra talsmenn for digitale eiendeler i Japan. Japan Blockchain Association (JBA), en ikke-statlig lobbygruppe, har tatt til orde for endringer for å lette skattebyrden på den innenlandske digitale aktivaindustrien. De foreslo tre viktige endringer, hvorav den ene samsvarer med FSAs forslag om å eliminere den urealiserte gevinstskatten ved årsskiftet på selskaper som har digitale eiendeler.

Dette forslaget fra FSA vil sannsynligvis få støtte fra departementet for økonomi, handel og industri samt Japans statsminister Fumio Kishida, som har uttrykt sin regjerings forpliktelse til å støtte Web3- og blockchain-sektorene.

Dette trekket mot skattereformer for digitale aktivabedrifter i Japan gjenspeiler regjeringens anerkjennelse av viktigheten av blokkjedeteknologi og deres ønske om å skape et mer gunstig miljø for å ta den i bruk.

kilder:

– Financial Services Agency (FSA)

– Japan Blockchain Association (JBA)

– Økonomi-, handels- og næringsdepartementet