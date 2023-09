Qualcomm leverer Snapdragon 5G-modemer for Apples fremtidige smarttelefonlanseringer

By

Mobilbrikkeleverandøren Qualcomm har inngått en avtale med teknologigiganten Apple om å levere Snapdragon 5G Modem RF Systems for smarttelefonlanseringer mellom 2024 og 2026. Dette partnerskapet kommer på et tidspunkt da Apple står overfor utfordringer i Kina og har som mål å styrke sin forsyningskjede i andre regioner . Selv om verdien av avtalen ikke ble offentliggjort av Qualcomm, spekulerer eksperter på at den er verdt milliarder av dollar.

Denne nye avtalen bygger på en tidligere avtale som ble signert mellom Qualcomm og Apple i 2019, som løste en juridisk kamp mellom de to selskapene. Ifølge Reuters vil leveringsavtalen fra den avtalen avsluttes i år. Dette betyr at de kommende iPhone-ene som vil bli annonsert av Apple vil være de siste som blir utgitt under den forrige avtalen.

Samarbeidet mellom Qualcomm og Apple er betydelig i brikkeindustrien ettersom Qualcomm er en ledende leverandør av mobilbrikker, mens Apple har en betydelig tilstedeværelse på smarttelefonmarkedet. UBS-analytikere anslår at Qualcomm tjente omtrent 7.26 milliarder dollar ved å levere sjetonger til Apple i 2022.

Ved å sikre forsyningen av Snapdragon 5G Modem RF-systemer fra Qualcomm, har Apple som mål å innlemme banebrytende 5G-teknologi i sine fremtidige smarttelefonmodeller. Snapdragon 5G Modem RF Systems tilbyr avanserte funksjoner og ytelse, slik at Apple kan levere forbedrede tilkoblingsmuligheter og raskere datahastigheter til brukerne.

Samlet sett styrker dette partnerskapet Qualcomms posisjon som en nøkkelaktør i mobilbrikkeindustrien og sikrer Apples tilgang til avansert brikketeknologi for deres kommende smarttelefonutgivelser.

kilder:

