Israels sentralbank vurderer å utstede digital shekel

Israels sentralbank, Bank of Israel, undersøker muligheten for å utstede en digital shekel for å forbedre landets betalingssystemer. Selv om beslutningen om å lansere en digital shekel ennå ikke er tatt, er sentralbanken fortsatt forpliktet til å skyve grensen for digitale valutaer.

Sentralbanken begynte å undersøke og forberede den potensielle utstedelsen av en digital shekel i november 2021, som et middel for å skape et mer effektivt betalingssystem. Israel hadde først vurdert å utstede en digital sentralbankvaluta (CBDC) sent i 2017, og det nylige fokuset på en digital shekel er i tråd med globale trender i avanserte økonomier.

Bank of Israel-guvernør Amir Yaron uttalte at beslutningen om å utstede en digital shekel fortsatt er åpen, slik den er i de fleste avanserte økonomier. Imidlertid er sentralbanken dedikert til å ligge i forkant av CBDC-utforskning og støtte arbeidet med å modernisere betalingssystemene og det finansielle systemet som helhet.

Israels sentralbank har allerede samarbeidet med sin motpart i Hong Kong og Bank for International Settlements om Sela-prosjektet. Dette prosjektet har demonstrert gjennomførbarheten av en detaljhandels-CBDC, som kombinerer tilgjengelighet, konkurranse og robust cybersikkerhet, samtidig som fordelene med fysiske kontanter bevares.

En digital shekel kan øke konkurransen i Israels finansielle system, som for tiden er dominert av noen få store banker og institusjoner. Viseguvernør Andrew Abir understreket behovet for like konkurransevilkår som lar nye aktører tilby finansielle produkter. Den nylige økningen i rentene har fremhevet begrensningene til eksisterende banker i å overføre renteøkninger til kundenes saldo, noe som har ført til offentlig misnøye.

Bank of Israel anerkjenner den raske digitaliseringen av økonomien og ser de potensielle fordelene med en digital shekel. Hvis den implementeres, har sentralbanken som mål å prioritere personvern i digitale transaksjoner, og sikre minst samme personvernnivå som eksisterende digitale betalingsmåter.

Mens avgjørelsen om en digital shekel ennå ikke er ferdigstilt, utforsker Bank of Israel aktivt mulighetene og holder seg i forkant av CBDC-forskning og utvikling.

