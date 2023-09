Israels sentralbank vurderer å utstede digital shekel for å modernisere betalingssystemene

Israels sentralbank, Bank of Israel, går videre med planer om å innføre en digital shekel for å forbedre landets betalingssystemer. Selv om banken ennå ikke har tatt en endelig beslutning om hvorvidt den skal lansere en digital shekel, er den fortsatt forpliktet til å ligge i forkant av digital valutautforskning og støtte innsats for å fremme betalingssystemer og det finansielle systemet som helhet.

Bank of Israel har drevet forskning og forberedelser for mulig utstedelse av en digital shekel siden november 2021. Behovet for et mer effektivt betalingssystem har drevet dette initiativet, ettersom banken anerkjente de potensielle fordelene med en digital sentralbankvaluta (CBDC) ) allerede i 2017.

Bank of Israel-guvernør Amir Yaron understreket viktigheten av å holde tritt med digitaliseringen av økonomien og tette gapet med andre avanserte økonomier. Han understreket også at hvis Israel skulle innføre en digital shekel, ville det prioritere å opprettholde personvernnivåer som er sammenlignbare med eller potensielt høyere enn de som tilbys av eksisterende digitale betalingsmåter.

Viseguvernør Andrew Abir fremhevet potensialet for en digital shekel for å introdusere mer konkurranse i Israels finansielle system, som for tiden er dominert av noen få store banker og institusjoner. Ved å tilby like konkurransevilkår, kan en CBDC gjøre det mulig for nye markedsaktører å tilby finansielle produkter og tjenester.

Bank of Israels Sela-prosjekt, utført i samarbeid med Hong Kong Monetary Authority og Bank for International Settlements, har demonstrert gjennomførbarheten av en detaljhandels-CBDC. Dette prosjektet fokuserer på å kombinere tilgjengelighet, konkurranse og cybersikkerhetstiltak samtidig som de beholder fordelene med fysiske kontanter.

Sentralbankens vurdering av en digital shekel kommer som svar på offentlig krav om et mer rettferdig finansielt system. Den nylige renteøkningen fremhevet behovet for økt konkurranse, ettersom kommersielle banker ikke fullt ut overførte renteøkninger til kundenes saldo, noe som førte til offentlig tilbakeslag.

Som konklusjon, mens Bank of Israel ennå ikke har tatt en fast beslutning om å utstede en digital shekel, forfølger den aktivt leting og utvikling av en digital valuta for å modernisere betalingssystemer og fremme et mer konkurransedyktig finansielt landskap i landet.

