Apple-kunder står overfor £20 ekstra kostnad for bytte av iPhone-ladeport

Apple skal endre ladeporten og kablene på sine iPhones for første gang på 11 år for å overholde EUs regelverk. EU-loven krever at alle telefoner bruker USB-C-standarden, og Apple forventes å ta i bruk denne standarden i sine kommende iPhone-modeller. Denne endringen kommer imidlertid med en kostnad for kundene.

Den nye ladekabelen vil være inkompatibel med de nåværende ladeklossene som mange iPhone-eiere bruker. Som et resultat kan nye iPhone-eiere måtte kjøpe en strømadapter for £19.99 separat. Denne ekstra utgiften legger til de allerede høye kostnadene for de nyeste iPhone-modellene, med iPhone 15 som nærmer seg 2,000 pund.

Apples beslutning om å ikke lenger inkludere strømadaptere med nye iPhones er et forsøk på å redusere elektronisk avfall. Dette betyr imidlertid at kunder som oppgraderer fra eldre modeller vil oppleve at deres eksisterende adaptere ikke fungerer med de nye enhetene. Denne endringen kan føre til frustrasjon, med tanke på at den eldre USB-standarden fortsatt er mye brukt.

For å løse dette problemet oppfordrer Apple angivelig butikkpersonalet til å selge veggadaptere sammen med de nye iPhone-ene. Selskapet har allerede overført sine nyeste iPad-er og bærbare datamaskiner til USB-C-tilkoblinger, og iPhone er den neste enheten som gjennomgår denne endringen.

USB-C-porten tilbyr raskere ladehastigheter og dataoverføringer sammenlignet med den eldre USB-A-porten. Mens manges eldre iPhone-ladeadaptere bruker USB-A-porten, forventes de nye iPhone-ene å inkludere en kabel med USB-C-standarden i begge ender.

Til tross for potensielle ulemper og ekstra kostnader for kundene, bruker Apple denne ladeportendringen globalt. Innen utgangen av neste år må alle telefoner som selges i EU ta i bruk USB-C-standarden.

Analytikere spekulerer i at denne endringen kan påvirke iPhone-salget, ettersom potensielle kjøpere kan forsinke oppgraderingene. Prisen på de billigste iPhone 15-modellene forventes å holde seg på £849, men analytikere spår at de dyrere "Pro"-modellene vil se prisøkninger.

Samlet sett kan Apples beslutning om å overholde EU-regelverket angående endringen av ladeporten utgjøre utfordringer for kundene, men det er i tråd med den globale innsatsen for å standardisere enhetstilkobling.

Definisjoner:

– USB-C: USB-C (eller USB Type-C) er en universell standard for lading og dataoverføring som tilbyr raskere hastigheter sammenlignet med den eldre USB-A-standarden.

– USB-A: USB-A er standard USB-porten som har blitt mye brukt for lading og dataoverføring i datamaskiner, biler og ladeadaptere.

kilder:

– Ingen kilder oppgitt.