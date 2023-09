Er iPhone 15 den neste skrivebordserstatningen?

By

Apple skal avsløre iPhone 15 på en spesiell begivenhet i morgen, og ryktene tyder på at den vil komme med en USB-C-kontakt, som erstatter Lightning-kontakten som har vært standard siden iPhone 5. Den nye iPhone forventes også å inneholde en Thunderbolt-port som tilbyr utvidede inngangs- og utgangsalternativer for data, skjerm, strøm og mer.

Med disse maskinvareoppdateringene kan iPhone potensielt bli en transformativ enhet i datalandskapet. Konkurrenter som Samsung har allerede utforsket hvordan smarttelefoner kan fungere som skrivebordserstatninger, med Samsungs DeX som tilbyr en kompetent skrivebordsopplevelse. Ryktene tyder på at Android også kan introdusere en opprinnelig skrivebordsmodus snart.

Selv om Apple ikke fullt ut har demonstrert at iPadOS kan erstatte et stasjonært datamiljø, er potensialet enormt. En iPhone 15 med USB-C-port og Thunderbolt-funksjoner kan fungere som en tynn klient i lommestørrelse, slik at brukere kan koble til eksterne skjermer og inngangsenheter hvor og når de trenger det.

For øyeblikket har iPhones begrensede muligheter når de er koblet til en ekstern skjerm. Brukere kan bare speile enhetens skjerm eller sende ut video med en oppløsning som er optimalisert for TV- eller skjermvisning, og lar resten av grensesnittet være urørt.

Imidlertid kan en iPhone som kan projisere en skrivebordslignende opplevelse når den er koblet til en skjerm potensielt erstatte en bærbar datamaskin for mange brukere. iPhones kraftige prosessorer, som også brukes i Mac-er, har ytelsen som kreves for oppgaver som e-post, nettsurfing, videoavspilling og til og med bilderedigering. iPadOS tilbyr allerede lignende funksjonalitet på samme maskinvare.

Selv om Apple kan risikere å kannibalisere sitt eget Mac-marked, har selskapet historisk sett omfavnet muligheter til å lede paradigmeskifter i enhetsbruk. Morgendagens iPhone-kunngjøring kan markere begynnelsen på en ny æra for smarttelefoner, men det er fortsatt usikkert om en skrivebordsmodus vil bli introdusert i år eller i fremtiden.

Som konklusjon kan iPhone 15s potensielle USB-C-kontakt og Thunderbolt-port posisjonere den som en ekte skrivebordserstatning. Om Apple velger å gripe denne muligheten og redefinere konseptet med en smarttelefon gjenstår å se.

