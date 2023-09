Apple avslører iPhone 15: funksjoner, priser og utgivelsesdato

Apple har nylig avduket sin etterlengtede iPhone 15-serie under en spesiell begivenhet på Steve Jobs Theatre i Cupertino, California. De nye iPhone 15-modellene skal lanseres i Aotearoa (New Zealand) 22. september, med priser som starter på NZ$1649 for standardmodellen, NZ$2099 for Pro og $2499 for Pro Max.

Under arrangementet avslørte Apple også de nyeste Apple Watch-modellene, som har en ny funksjon for bevegelseskontroll. Med denne funksjonen kan brukere utføre ulike funksjoner ved å trykke tommel og pekefinger sammen.

Interessant nok ble iPhone 15-serien lansert med samme grunnpriser som den forrige iPhone 14-serien i USA. I New Zealand er imidlertid base-iPhone 15 priset NZ$ 50 høyere enn iPhone 14. iPhone 15 Pros lanseringspris er NZ$ 100 mer enn iPhone 14 Pro, og de nye Plus- og Pro Max-modellene har sett en lanseringsprisøkning på NZ$300 sammenlignet med fjorårets modeller.

En bemerkelsesverdig funksjon i iPhone 15-serien er introduksjonen av USB-C-porter for lading. Dette trekket kommer etter at EU vedtok lovgivning som krever at alle små enheter, inkludert smarttelefoner, skal bruke USB-C-lading innen 2024. Med denne endringen kan den samme ledningen som lader iPhones også lade de fleste moderne Android-telefoner og andre enheter. I tillegg tillater det omvendt lading, noe som betyr at brukere kan lade opp tilbehør som AirPods-dekselet direkte fra iPhone.

Når det gjelder farger, vil iPhone 15-standard- og Plus-modellene være tilgjengelige i rosa, gul, blå, grønn og svart. iPhone 15 Pro og Pro Max-modellene tilbyr alternativer i sort, hvit, blå og naturlig titan. Men i motsetning til noen sammenlignbare Android-telefoner, har ikke standard iPhone 15-modeller en alltid-på-skjerm eller en 120Hz-skjerm.

iPhone 15 Pro-modellene kommer med et lett og robust titan-deksel, som erstatter det rustfrie stålet som ble brukt i tidligere modeller. I tillegg er mute-bryteren på siden av telefonen erstattet med en programmerbar handlingsknapp.

Totalt sett tilbyr iPhone 15-serien nye funksjoner, høyere priser for noen modeller og bekvemmeligheten med USB-C-lading. Med sine imponerende spesifikasjoner og oppdaterte design, vil disse nye iPhone-ene garantert tiltrekke seg oppmerksomheten til både Apple-entusiaster og teknologielskere.

