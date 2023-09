Ny iPhone 15 som skal avdukes: Hva kan du forvente

Apple skal avsløre sine nyeste flaggskipsmarttelefoner på lanseringsarrangementet kalt "Wanderlust". Teknologigiganten vil avduke de nye iPhone 15 og iPhone 15 Pro, og oppdatere fjorårets iPhone 14-modeller. Arrangementet kommer på et avgjørende øyeblikk for Apple, med den globale etterspørselen etter nye smarttelefoner på det laveste på et tiår. iPhone-produsenten vil være vertskap for arrangementet på Steve Jobs Theatre i Apple Park i California. Keynoten vil bli direktesendt på YouTube.

iPhone 15 forventes å bli utgitt fredag ​​22. september, med forhåndsbestillinger som starter 15. september. Apple vil sannsynligvis lansere to modeller av iPhone 15 Pro – en modell i vanlig størrelse med en 6.1-tommers skjerm og en større iPhone 15 Pro Max med 6.7-tommers skjerm. iPhone 15 og iPhone 15 Plus, litt mindre kraftige smarttelefoner, er også forventet.

Den nye iPhone 15 forventes å ha en oppgradert mikrobrikke, A17 Bionic, som vil gi en mer effektiv prosessor og forbedre batterilevetiden. Pro-modellene vil bygges med en titanramme for lettere og mer holdbare enheter. Alle iPhone 15-modeller ryktes å ha en adaptiv skjerm med et hullkamera på toppen av telefonen, noe som gjør unna "hakk"-designet.

Kameraoppgraderingene forventes å være et fokuspunkt for lanseringen av iPhone 15. Entry-level-modellene vil ha et kraftigere bredkamera, mens Pro-modellene kan inkludere et "periskop"-kameralinse for forbedrede zoommuligheter. I tillegg kan mute-knappen på siden av telefonen erstattes med en programmerbar "action"-knapp.

Den nye iPhone 15 vil også bruke en USB-C-ladekabel, som pålagt av en EU-lov for å standardisere ladere og bekjempe e-avfall. Den nye kabelen kan gjøre eldre kabler ubrukelige for lading. Apple Watch Series 9 forventes også å bli utgitt, sammen med mulige oppdateringer til Apple Watch Ultra og AirPod-hodetelefonene.

Ingen prisinformasjon for iPhone 15 har blitt utgitt ennå.

Kilder: Bloomberg, Nikkei, Apple