Apple lanserer iPhone 15, Apple Watch Series 9 og AirPods Pro 2 med USB-C-lading

Apple har nettopp annonsert sin etterlengtede nye produktlinje for 2023, inkludert iPhone 15, Apple Watch Series 9 og AirPods Pro 2 med USB-C-lading. iPhone 15 kommer med en bryter til USB-C og en utvidet kamerazoom for Pro-modellen. Selskapet håper at disse nye tilbudene vil lokke kunder til å oppgradere og reversere den nylige nedgangen i aksjekursen.

De vanlige og store versjonene av iPhone 15 beholder designelementene til de tidligere modellene, inkludert aluminiumssider og bak- og fronter i glass. Imidlertid har de nå nye konturkanter og en mindre "dynamisk øy"-utskjæring øverst på skjermen. Det doble kamerasystemet er betydelig forbedret, med en hovedsensor på 48 megapiksler og en 2x optisk zoom.

De nye modellene kan også skilte med skjermer som er dobbelt så lyssterke, noe som muliggjør bedre lesbarhet utendørs. En annen bemerkelsesverdig funksjon er introduksjonen av USB-C-porten, som gir mulighet for lading og kompatibilitet med en rekke enheter. Telefonene er utstyrt med A16-brikken og vil være tilgjengelig i butikkene 22. september, med start på £799 ($799) for iPhone 15 og £899 ($899) for iPhone 15 Plus.

De avanserte iPhone 15 Pro- og 15 Pro Max-modellene får flest oppgraderinger i år, inkludert mindre rammer, frostet bakglass og titansider for økt holdbarhet og lettere vekt. Dempingsbryteren er erstattet med en handlingsknapp som kan utføre flere funksjoner. Disse modellene har også A17 Pro-brikken for forbedret ytelse, raskere USB-C-porter og bedre kameraer. Spesielt iPhone 15 Pro Max kommer med et 12 MP telefotokamera som tilbyr 5x optisk zoom, lik Samsung og Google-telefoner.

Apple har også introdusert Apple Watch Series 9 og Ultra 2. Series 9 beholder den kjente designen samtidig som den tilbyr en ny S9-brikke for raskere prosessering og en lysere skjerm. Ultra 2, derimot, har en enda lysere 3,000nit-skjerm og et deksel laget av 95 % resirkulert titan. Begge modellene vil være tilgjengelige fra £399 ($399) for Apple Watch Series 9 og £799 ($799) for Watch Ultra Series 2.

Samlet sett viser Apples siste produktserie forbedringer i ytelse, design og bærekraft. Disse nye tilbudene er satt til å komme i butikkene 22. september, og Apple håper de vil gjenopplive kundeinteressen og øke markedsposisjonen.

kilder:

– Kildeartikkeltittel: Apple kunngjør iPhone 15 og iPhone 15 Pro med USB-C og kamerazoomforsterkning

– Kildeartikkeltittel: Apple kunngjør Apple Watch Series 9 og Ultra 2 smartklokker