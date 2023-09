Intel avduker Thunderbolt 5: Den neste generasjonen av PC-tilkobling

Intel har annonsert Thunderbolt 5, den siste utgaven av PC-kabelteknologien, og den lover å levere betydelige forbedringer i forhold til forgjengeren. Med opptil tre ganger båndbredden til Thunderbolt 4, støtter Thunderbolt 5 flere 8K-skjermer og spillskjermer som kjører på opptil 540Hz. Dessuten tilbyr den 240 watt ladeeffekt.

Sammenlignet med Thunderbolt 4, som ble utgitt i 2020 og virket som en raffinert versjon av Thunderbolt 3, representerer Thunderbolt 5 et stort sprang fremover. Bygget på USB4 v2-spesifikasjonen, har den en basishastighet på 80 Gbps og støtter forbedrede hastigheter på opptil 120 Gbps ved bruk av båndbreddeforsterkning. Thunderbolt 5 krever også støtte for doble 6K-skjermer, i motsetning til Thunderbolt 4s krav for doble 4K-skjermer. Når det gjelder kraft, tilbyr Thunderbolt 5 minimum 140 watt ladeeffekt, med en kraftigere 240W-modus.

Intels mål med Thunderbolt-teknologi har alltid vært å tilby én enkelt kabelløsning for data- og strømbehov. Thunderbolt 5 tar et skritt nærmere dette idealet, med sin økte ladeeffekt på opptil 240W. Dette betyr at noen bærbare spill- og arbeidsstasjoner kan stole utelukkende på Thunderbolt 5 for både dataoverføring og lading, noe som eliminerer behovet for en separat strømport og reduserer kabelrot.

Thunderbolt 5 gir også støtte for DisplayPort 2.1 og PCI Express Gen 4-standarder, som vil være spesielt fordelaktig for eksterne GPUer og raskere ekstern lagring. I tillegg åpner den økte båndbredden til Thunderbolt 5 dører for nytt tilbehør som eksterne AI-akseleratorer.

Intel planlegger å gi ut Thunderbolt 5-tilbehør og PC-er i 2024, og tilbyr brukerne en forbedret tilkoblingsopplevelse. Selv om en mer spesifikk tidslinje ville være nyttig, er det forståelig at Intel kan være forsiktig for å unngå å fraråde kunder fra å kjøpe systemer i mellomtiden.

Som konklusjon representerer Thunderbolt 5 et betydelig fremskritt innen PC-tilkobling, og tilbyr økt båndbredde, støtte for flere 8K-skjermer og høyere oppdateringsfrekvens spillmonitorer, og forbedrede lademuligheter. Med Thunderbolt 5 jobber Intel mot sin visjon om én enkelt kabelløsning for alle data- og strømbehov.

