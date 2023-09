Intel kunngjør Thunderbolt 5 med imponerende hastigheter og funksjoner

Intel har offisielt annonsert Thunderbolt 5-spesifikasjonen, som lover hastigheter på opptil 120 Gbps, støtte for 540Hz spillskjermer og 240 watt ladeeffekt. Mens spesifikasjonen nå er offisiell, vil ikke tilbehør og PC-er med Thunderbolt 5-støtte være tilgjengelig før i 2024.

Bygget på USB4 v2, vil Thunderbolt 5 være kompatibel med tidligere versjoner av Thunderbolt og USB. Sammenlignet med Thunderbolt 4, som støttet hastigheter på opptil 40 Gbps, kan Thunderbolt 5 overføre data med 80 Gbps eller opptil 120 Gbps i en Bandwidth Boost-modus. Denne modusen krever en skjerm med høy båndbredde, men Thunderbolt 5 støtter fortsatt toveishastigheter på 80 Gbps uten den.

Den forbedrede båndbredden til Thunderbolt 5 gjør den ideell for dokking av bærbare datamaskiner til flere skjermer. Den støtter flere 8K-skjermer, tre 4K-skjermer på 144Hz (sammenlignet med to 4K-skjermer begrenset til 60Hz med Thunderbolt 4), og tilbyr minimum 140 watt lading, med maksimalt 240 watt. Thunderbolt 5 vil også støtte DisplayPort 2.1, noe som ytterligere forbedrer funksjonene.

I følge Jason Ziller, daglig leder for klienttilkoblingsdivisjonen hos Intel, vil Thunderbolt 5 gi bransjeledende ytelse og mulighet for å koble datamaskiner til skjermer, dokker, lagring og mer. Microsoft har jobbet tett med Intel for å støtte USB4 i Windows, for å sikre kompatibilitet med Thunderbolt 5.

Mens vi fortsatt venter på detaljer om hvilket tilbehør som vil støtte Thunderbolt 5, forventes det at dokker, skjermer og lagringsstasjoner vil være blant de første som tilbyr Thunderbolt 5-tilkobling i 2024.

Totalt sett lover Thunderbolt 5 betydelige forbedringer i hastighet, ladekraft og skjermstøtte, noe som gjør det til en spennende utvikling for både teknologientusiaster og profesjonelle.

kilder:

– Tom Warren, The Verge