Hvordan optimalisere lagring på MacOS-enheter

Hvis du eier en MacBook Pro eller MacBook Air med begrenset lagringsplass, vet du hvor raskt den plassen kan fylles opp. MacOS har imidlertid en innebygd funksjon kalt Optimaliser lagring som kan bidra til å spare verdifull plass på harddisken. Denne funksjonen fungerer sammen med «Lagre i iCloud» og «Tøm papirkurven automatisk», og den fjerner automatisk Apple TV-filmer og TV-serier du har sett, i tillegg til å beholde bare de nyeste e-postvedleggene når lagringsplass blir et problem .

Følg disse trinnene for å aktivere funksjonen Optimaliser lagring på MacOS-enheten din:

Sørg for at enheten din kjører MacOS og er oppdatert til den nyeste versjonen. Åpne Systeminnstillinger fra Launchpad eller menyen. I venstre sidefelt klikker du på "Generelt" og deretter på "Lagring". Fra listen over alternativer, klikk på "Optimaliser" og bekreft valget.

Når du har aktivert Optimaliser lagring, vil MacOS begynne å frigjøre plass ved å fjerne videodata fra Apple TV+ og bare beholde de nyeste e-postvedleggene. Hvis du ofte ser på Apple TV+ eller leier og kjøper filmer fra Apples digitale butikk, kan du merke en betydelig økning i tilgjengelig lagringsplass.

Det er viktig å merke seg at denne funksjonen ikke påvirker videoer du har lastet ned eller laget, og alle TV-programmer eller filmer du har kjøpt kan lastes ned på nytt når som helst. Hvis du er en hyppig kjøper eller leier av videomedier, kan bruk av Optimaliser lagring-funksjonen forhindre at MacOS-enhetslagringen fylles opp for raskt.

