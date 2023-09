iPhone 15 vil bruke USB-C: Hva du trenger å vite

iPhone 15, Apples siste iterasjon av sin ikoniske smarttelefon, har gjort en stor endring som kan irritere noen brukere. For å overholde europeiske forskrifter har Apple byttet ut Lightning-kontakten med en ny ovalformet USB-C-kontakt for lading. Dette betyr at brukere må bytte ut Lightning-tilbehøret, som ladekabler og ørepropper, med nye produkter som bruker USB-C.

Denne overgangen minner om da Apple byttet fra 30-pinners kontakten til Lightning i 2012, noe som gjorde mye tilbehør foreldet. Det som imidlertid er annerledes denne gangen er at de fleste allerede har en USB-C-kabel. Mange enheter, inkludert hodetelefoner, spillkonsoller og Apples egne MacBook-er, bruker allerede USB-C som standard ladeport.

Overgangen til USB-C er et svar på et mandat fra EU som krever at alle smarttelefonprodusenter skal ta i bruk en felles ladekontakt innen 2024. Dette er rettet mot å redusere miljøavfall ved å la forbrukere bruke færre strømkabler.

Selv om standardisering av ladekabler er et skritt fremover, er det viktig å være klar over de potensielle farene forbundet med USB-C-kabler. I motsetning til høykvalitetsladere har ikke billigere USB-C-kabler de nødvendige brikkene for å beskytte enheten mot strømsvingninger. Det er viktig å investere i holdbare kabler fra anerkjente merker for å unngå å skade telefonen.

Det er også viktig å være forsiktig med hvor du kobler til USB-C-kabelen. Å koble den til kilder med høyere spenning enn telefonen din aksepterer, kan potensielt skade eller til og med elektrisk støte enheten din. Hold deg til å bruke høykvalitets ladeklosser for å sikre sikkerheten til telefonen din.

For iPhone-brukere som ikke planlegger å oppgradere med en gang, men fortsatt trenger nye ladere, er trådløs lading et kostnadseffektivt alternativ. EU-mandatet gjelder kun kablede tilkoblinger, så trådløse ladeenheter som Apples MagSafe eller trådløse ladeputer og stativer er fortsatt fine å bruke.

Samlet sett, med riktig kabel og ladekloss, bør overgangen til USB-C gi fordeler som raskere dataoverføring og en reduksjon i antall kabler som trengs for forskjellige enheter. Det betyr også færre kabler å ha med seg mens du reiser eller pendler, ettersom USB-C blir en mer vanlig ladestandard.

