Slik bruker du FaceTime på Apple TV med tvOS 17

By

Den siste tvOS 17-oppdateringen for Apple TV har en spennende ny funksjon: FaceTime-appen. Nå kan Apple TV-brukere foreta FaceTime-anrop direkte fra TV-en ved å bruke kontinuitetskamerafunksjonen på iPhone som kjører iOS 17. Dette gir en videosamtaleropplevelse på storskjerm som er praktisk og perfekt for bedriftsmøter.

For å bruke FaceTime på Apple TV med tvOS 17, må du ha følgende forutsetninger:

– tvOS 17 installert på din Apple TV

– iOS 17 installert på din iPhone

– Både Apple TV og iPhone logget på med samme Apple-ID

– Både iPhone og Apple TV koblet til samme WiFi-nettverk

– En iPhone med Continuity Camera-støtte (iPhone XR eller nyere modeller)

Siden Apple TV ikke har et innebygd kamera, ble Continuity Camera-funksjonen fra macOS portert til tvOS 17. Når du åpner FaceTime-appen på Apple TV-en, vil du motta et varsel på iPhone-en om å koble den til Apple TV-en. . Når du er koblet til, vil du bli bedt om å plassere din iPhone i liggende modus nær TV-en med ryggekameraet mot deg.

Følg disse trinnene for å foreta et FaceTime-anrop på Apple TV med tvOS 17:

1. Start FaceTime-appen på Apple TV.

2. Velg Apple-ID-en du vil bruke for FaceTime-samtaler.

3. Trykk på varselet på iPhone og godta tilkoblingen.

4. Plasser iPhone i den anbefalte retningen nær TV-en.

5. Velg kontakten du vil ringe.

6. Når kontakten godtar anropet ditt, velger du mellom tre videomoduser: Senterscene, Portrett og Reaksjoner.

Bruk av FaceTime på Apple TV har fordeler som bekvemmeligheten av en storskjerms videosamtaleropplevelse og bedre videokvalitet på grunn av bruken av iPhones bakkameraer. Det er imidlertid viktig å merke seg at FaceTime på Apple TV kun er tilgjengelig på 4K-klare Apple TV-bokser.

I tillegg til FaceTime kan du også bruke iPhone som fjernkontroll for å kontrollere Apple TV. Så, enten det er viktige familiemøter eller forretningssamtaler, kan du nå nyte opplevelsen på en større TV-skjerm.

kilder:

– [Kildeartikkel](kilde)

– [Apple-støtte](support.apple.com)