Hvordan få tak i skipsdeler i Starfield

Skipsdeler er viktige gjenstander i spillet Starfield ettersom de reparerer en betydelig del av skipets skrog og lar deg fortsette utforskningen. Men på grunn av deres masse på 10.00 hver, kan du bare bære et begrenset antall av disse delene mens du er på eventyr. Derfor er det viktig å vite hvordan du får tak i flere av dem.

Det er flere måter å skaffe skipsdeler på i Starfield. For det første kan du kjøpe dem fra forskjellige leverandører og butikker. Disse delene vil vanligvis vises på eller nær toppen av listen over varer på grunn av deres betydning. Noen kjente steder hvor du kan kjøpe skipsdeler inkluderer Jemison Mercantile i New Atlantis, Newill's Goods i Neon og Shepherd's General Store i Akila. I tillegg er Trade Authority kiosker, handelsskip og butikker også pålitelige kilder for kjøp av skipsdeler. Andre potensielle leverandører kan bære skipsdeler, så det er verdt å sjekke med dem hvis du trenger det.

I tillegg til å kjøpe skipsdeler, kan du også finne dem mens du utforsker og plyndrer. Hold øye med plyndrebare lagercontainere, da de kan inneholde skipsdeler. Noen ganger kan du snuble over skipsdeler ved en tilfeldighet mens du søker gjennom disse containerne. I tillegg kan ødelagte skip også gi skipsdeler. Selv om de ikke alltid vil slippe dem, er det likevel verdt å sjekke hvert skip som er senket. Spesielt Crimson Fleet-skip har større sannsynlighet for å miste skipsdeler.

Hvis du kommer over et vennlig fraksjonsskip som er engasjert i en luftkamp, ​​har du muligheten til å be om "noen ekstra reparasjonsdeler" som en belønning for å redde dem. Dette er en fin måte å skaffe skipsdeler gratis, siden de fleste skip vil være villige til å gi deg noen.

Husk, i tillegg til disse metodene, kan du også betale for skipsreparasjoner ved å snakke med en skipstekniker ved en kaiplass i en by eller i Ship Services-bygningen.

Hold deg godt fylt med skipsdeler for å sikre at skipet ditt forblir i topp stand mens du utforsker de store delene av Starfield. Lykke til på eventyr!

