iOS 17: Hvordan lage tilpassede kontaktplakater og dele kontakter ved hjelp av NameDrop

iOS 17, det nyeste operativsystemet for iPhones, er satt til å bli utgitt snart, sammen med Apples nye produktserie. Denne oppdateringen introduserer flere spennende funksjoner som lar brukere tilpasse iPhone-ene sine som aldri før. En bemerkelsesverdig funksjon er muligheten til å lage en unik 'plakat' for hver kontakt. Dette tilpassbare bildet vil fylle skjermen når du er i en samtale med den personen eller når de ringer deg.

For å lage en kontaktplakat, trykk ganske enkelt på "Kontaktbilde og plakat" i kontaktens profil. Derfra kan du velge en bakgrunn for plakaten. Alternativene inkluderer bruk av et bilde, en fargebakgrunn, en Memoji eller et monogram. Du kan tilpasse utseendet til kontaktens navn, inkludert skrifttype og farge. Bakgrunnsbildet kan også redigeres ved å beskjære det, bruke filtre eller fjerne bakgrunnen.

iOS 17 introduserer også en ny funksjon kalt NameDrop, som lar brukere raskt dele kontaktinformasjonen sin uten å legge inn navn og telefonnumre manuelt. For å bruke NameDrop må brukerne holde iPhone-ene tett sammen, på samme måte som Apple Pay brukes. En popup vil vises med kontaktinformasjonen som er mottatt, og tilbyr muligheten til å redigere de mottatte kontaktdetaljene.

Å oppdatere en kontaktplakat på iOS 17 er like enkelt som å følge de første trinnene for å lage den. Bare åpne telefonappen, finn kontakten du vil redigere, og trykk på "Kontakt plakat og bilde" for å gjøre de ønskede oppdateringene. I tillegg kan brukere lage en kontaktplakat og bilde for seg selv ved å få tilgang til sitt eget kontaktkort i telefonappen og trykke på "Mitt kort".

Vær oppmerksom på at kontaktplakater kan deles med andre, men brukere har muligheten til å deaktivere automatisk deling. Dessverre er NameDrop foreløpig kun tilgjengelig for deling av kontakter mellom kompatible Apple-enheter og er ikke tilgjengelig for Android-brukere.

kilder:

– Maria Diaz, ZDNet