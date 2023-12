Nytt AI-system bruker satellittdata for å oppdage isfjell og spore bevegelsene deres

Et team av astrofysikere ved Lancaster University i Storbritannia har utviklet et kunstig intelligens (AI) system som bruker satellittdata til å oppdage isfjell og overvåke deres bevegelser. Teknologien er basert på en teknikk som opprinnelig ble brukt til å søke etter og analysere galaksehoper på himmelen.

John Stott og Matthew Chan fra Lancaster University har mottatt en pris på £300,000 XNUMX fra Storbritannias Science and Technology Facilities Council for å kommersialisere systemet. Målet deres er å videreutvikle det automatiserte isfjell- og havisdeteksjonssystemet slik at det kan brukes som et kommersielt produkt.

AI-systemet har en suksessrate på 94 % og er i stand til å identifisere isfjell og havis selv under skydekke. Den gjør dette ved å analysere satellittbilder tatt med radar med syntetisk blenderåpning (SAR). Når systemet er klart for kommersiell bruk, vil potensielle isfjellfarer bli delt med kunder i den maritime industrien, inkludert handelsfart, fiske, turistfartøy og shippingforsikringsselskaper.

Denne nye teknologien vil være til stor nytte for den maritime næringen ved å bidra til å forhindre kollisjoner og kostbare avledninger forårsaket av uventede møter med isfjell. Ved nøyaktig å identifisere og spore isfjell, vil skip kunne justere sine ruter eller ta nødvendige forholdsregler for å unngå disse farene.

AI-systemets evne til å fungere under skydekke er spesielt fordelaktig, da det sikrer at det kan fungere effektivt under forskjellige værforhold. Denne banebrytende teknologien har potensial til å revolusjonere isfjelldeteksjon og -overvåking, og øke sikkerheten og effektiviteten i den maritime industrien.