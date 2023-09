Nytt digitalt moteoppholdsprogram styrker kunstnere i Web3-økosystemet

Det første Digital Fashion Residency-programmet, laget av Draup, Vertical og Lens Protocol, har annonsert sine første 26 vinnersøkere. Programmet tar sikte på å styrke eksisterende digitale designere og nykommere ved å tilby gratis opplæring over et seks ukers kurs. Verkstedene dekker ulike emner, inkludert utviklingen av digital mote, digital tekstilskaping, utvidet virkelighet (AR) og spill. På slutten av programmet skal beboerne jobbe med et sluttprosjekt som skal stilles ut i oktober.

Vertical, en blokkjedebasert kunstkurator og konsulentvirksomhet, har tidligere vært vertskap for workshops relatert til Web3 og kunst, men fokuserer nå på digital mote for første gang. Grunnlegger og administrerende direktør Micol Ap forklarer at mange kunstnere og skapere som går inn i verdensrommet, sliter med å navigere i teknologien og inkorporere den i sin praksis. Derfor bestemte de seg for å lage et program spesielt skreddersydd for digital mote.

Selskaper som investerer i disse artistene forstår at deres suksess er avgjørende for industriens fremtid. For eksempel har Epic Games, eieren av Fortnite, et fond for å belønne talentfulle skapere. Syky og Adidas har også ordninger på plass for å generere inntekter fra salg av digital mote skapt av deres artister. Disse investeringene gjør det ikke bare lettere å kjøpe og bruke digital mote, men bidrar også til den bredere aksepten.

Programmet gir ikke bare opplæring, men fremmer også en følelse av fellesskap blant deltakerne. Ap understreker viktigheten av støtte når verden er kritisk til det de gjør. Målet er å inspirere og løfte kunstnere i Web3-økosystemet, der konsepter som metaverset og Web3 har sett en nedgang i publikumsfølelsen. Ved å utdanne og styrke artister, jobber disse selskapene aktivt for å bringe digital mote til mainstream.

