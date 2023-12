Bruke ChatGPTs språkferdigheter for å hjelpe i naturkatastrofer

En fersk studie ledet av University at Buffalo utforsker hvordan ChatGPT, en kraftig språkmodell, kan trenes opp til å gjenkjenne og trekke ut stedsinformasjon fra innlegg på sosiale medier under naturkatastrofer. Forskerne brukte nøye konstruerte spørsmål for å veilede de "geoknowledge-guidede" GPT-modellene i å trekke ut nøyaktige stedsdata fra tweets sendt under orkanen Harvey. Resultatene viste at disse modellene oppnådde en nøyaktighetsgrad 76 % bedre enn standard GPT-modeller.

De potensielle implikasjonene av denne forskningen er betydelige. Førstehjelpere sliter ofte med å overvåke sosiale medier-strømmer for presserende forespørsler under katastrofer på grunn av begrensede ressurser. Ved å utnytte språkkunnskapene til ChatGPT, kan AI-systemer automatisk behandle sosiale mediedata og hjelpe til med å identifisere ofre i nød, noe som gir raskere responstider og potensielt redde liv.

Yingjie Hu, hovedforfatteren av studien og en førsteamanuensis ved University at Buffalo, uttrykker optimisme når det gjelder bruken av AI-teknologi i nødssituasjoner. "Denne bruken av AI-teknologi kan kanskje hjelpe førstehjelpere å nå ofre raskere og til og med redde flere liv," sier Hu.

Forskerteamet, som inkluderer samarbeidspartnere fra University of Georgia, Stanford University og Google, håper at deres arbeid vil føre til utvikling av AI-systemer som kan behandle sosiale mediedata for nødetater automatisk.

Mens bekymringer har blitt reist angående den potensielle negative bruken av ChatGPT og lignende språkmodeller, som akademisk svindel eller jobbeliminering, viser denne studien den positive effekten som forsiktig tverrfaglig arbeid kan ha på samfunnet.

Som Hu uttaler, "Selv om det er en rekke betydelige og gyldige bekymringer rundt fremveksten av ChatGPT, viser vårt arbeid at nøye, tverrfaglig arbeid kan produsere anvendelser av denne teknologien som kan gi konkrete fordeler for samfunnet."

Med potensialet til å revolusjonere katastrofeberedskap, representerer integreringen av 'geoknowledge' i ChatGPT en spennende utvikling for å utnytte AI til sosialt gode.