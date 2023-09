Utfordringene og det haster med postkvantekryptering i en tidsalder av AI og kvantedatabehandling

I det raskt utviklende teknologilandskapet gir konvergensen av kunstig intelligens (AI), kvantedatabehandling og cybersikkerhet unike utfordringer for forretningskontinuitet og samfunnsstabilitet. Overgangen til Post-Quantum Cryptography (PQC) er et kritisk aspekt ved denne konvergensen, men den forblir i sine tidlige stadier til tross for pågående forskningsinnsats.

Standardisering spiller en avgjørende rolle i å forme fremtiden til PQC, ettersom nylige cybersikkerhetshendelser har fremhevet behovet for fortsatt analyse og diversifisering i potensielle post-kvanteharde problemer. Nylige gjennombrudd innen kontradiktoriske AI-algoritmer har skapt bekymring for sikkerheten og påliteligheten til dagens PQC-systemer.

Adversariell rekursiv kunstig intelligens refererer til AI som iterativt lærer og forbedrer sine evner for å beseire sikkerhetssystemer eller andre AI-er. Denne typen AI kan potensielt knekke kryptografiske algoritmer, som demonstrert av forskerteam som med suksess brøt post-kvantekrypteringsalgoritmer. Etter hvert som disse systemene utvikler seg, kan de overgå menneskets evne til å forstå og motarbeide deres strategier, noe som fører til et "våpenkappløp" innen AI-teknologi.

Den forhastede overgangen til post-kvanteberegning for kritiske funksjoner i vår digitale infrastruktur kan føre til alvorlige forstyrrelser. Tjenester som er avhengige av gjeldende kryptografiske standarder, som strømnett, telekommunikasjonsnettverk og satellittsystemer, kan bli sårbare for angrep fra kvanteaktiverte motstandere. Denne forstyrrelsen kan forårsake kaos og økonomiske tap, påvirke beredskapssystemer og levering av vitale ressurser.

Bank- og finanssektorene, som i stor grad er avhengige av komplekse kryptografiske algoritmer, kan også bli sterkt påvirket av overgangen. Kvanteangrep på disse systemene kan kompromittere integriteten til transaksjoner og finansielle data, og føre til betydelig økonomisk nedfall. Transportsystemet, avhengig av sikker kommunikasjon for trafikkstyring og autonom kjøretøykontroll, kan møte lignende katastrofale feil.

For å sikre vår post-kvante fremtid, er omfattende forskning og kontinuerlig kryptoanalyse avgjørende. Samarbeid mellom myndigheter, forskningsinstitusjoner og industriledere er avgjørende for å overvinne disse utfordringene og beskytte global digital infrastruktur og personvern.

Innsats fra ledende teknologiselskaper, som Googles utgivelse av kryptografiske nøkler som er motstandsdyktige mot kvantedataangrep, er lovende. Standardisering er imidlertid avgjørende for å skape en sikker infrastruktur for fremtiden. Et åpent brev fra AI-eksperter i mars 2023 tok til orde for en pause i AI-utviklingen for å bedre forstå implikasjonene av rask fremgang. En pause gir mulighet for evaluering, nødvendig dialog og etablering av etiske standarder, regulatoriske rammer og sikkerhetstiltak.

Som bedriftsledere innen teknologi er det viktig å støtte en gjennomtenkt, målt tilnærming til AI og kvantedatabehandling. Å sikre tilstrekkelige sikkerhetstiltak for vår digitale fremtid er avgjørende for å opprettholde sikkerhet, personvern og pålitelighet samtidig som man utnytter fordelene med disse banebrytende teknologiene trygt og ansvarlig.

